Apple a fait une démo de son casque AR/VR à ses cadres !

Apple a présenté son casque AR/VR, soit la réalité mixte, aux 100 principaux responsables de l'entreprise au sein du Steve Jobs Theater la semaine dernière.



Dans la dernière édition de sa newsletter "Power On", notre confrère Mark Gurman explique que ce "rassemblement important" est une "étape clé" avant l'annonce publique du casque prévue en juin. L'événement avait pour but de rallier les principaux membres du personnel d'Apple autour de la prochaine plateforme majeure de l'entreprise.

Une démonstration, mais pas une première

Selon le journaliste américain, les cadres ont apparemment jeté un coup d'œil au casque chaque année depuis 2018, mais ces démonstrations étaient concentrées sur des aspects précis, plutôt que l'appareil complet. Située au Steve Jobs Theater, la dernière avant-première était un événement beaucoup plus important, à la fois "clinquant et excitant".

Malgré la forte attente des clients, ainsi que de Tim Cook, qui a pressé ses équipes, Gurman a ajouté que le lancement de l'appareil devrait s'accompagner de plusieurs problèmes potentiels :

En outre, le prix de départ de l'appareil sera d'environ 3 000 dollars, il n'y aura pas d'application phare claire, il nécessitera une batterie externe qui devra être remplacée toutes les deux heures et il utilisera un design que certains testeurs ont jugé inconfortable. Il est également probable qu'il soit lancé avec un contenu multimédia limité.

En conséquence, les dirigeants d'Apple seraient en train de "trouver une approche réaliste au sein de l'entreprise", sachant que "ce ne sera pas un produit à succès dès le départ", et qu'il pourrait suivre une trajectoire similaire à celle de l'Apple Watch.

La première version de l'appareil "aura l'air d'un raté à côté des produits existants de l'entreprise", estime notre confrère, mais il est tout de même "susceptible de faire d'Apple le leader du marché de la réalité mixte en quelques mois". Les dirigeants s'attendent à ce que l'intérêt des consommateurs augmente au fur et à mesure que les itérations ultérieures du casque seront lancées à des prix plus bas à l'avenir. La deuxième mouture est prévue pour 2025, avec un prix deux fois inférieur.



Le premier modèle sera vraisemblablement présenté lors de la WWDC 23 en juin prochain. Allez, plus que trois mois !