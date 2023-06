Voici les lieux de démo du casque et de projection du keynote à l'Apple Park

Les préparatifs de l'événement WWDC 2023 d'Apple touchent à leur fin en ce jour de keynote. Des images aériennes récentes prises au-dessus de l'Apple Park de Cupertino révèlent une nouveauté importante prévue cette année : une zone de démonstration spéciale dédiée au prochain casque Reality Pro.

Les deux zones actives de ce soir

Vendredi dernier, Mark Gurman de Bloomberg a rapporté qu'Apple avait érigé une "grande structure" sur le campus de l'Apple Park pour proposer des démonstrations du casque Reality Pro cette semaine. Il a également partagé une vue aérienne montrant l'emplacement de cette structure.

Des images prises par un drone ce dimanche offrent un aperçu encore plus net de la nouvelle zone de démonstration du casque Apple. Ces images ont été fournies par Cider (l'éditeur d'une app Apple Music multiplateforme) et relayée par 9to5Mac.

Les images aériennes permettent de distinguer clairement la nouveauté du campus de l'Apple Park, situé près du centre de remise en forme des employés du côté nord-ouest du vaste campus. Nombreux sont ceux qui ont voulu aller repérer ce lieu secret, mais un drone est bien plus efficace dans ce genre de situation.

La zone de projection aménagée par l'entreprise peut également être observée de l'autre côté du campus, près du centre d'accueil de l'Apple Park. Contrairement à l'année dernière, toute la zone est à l'ombre. Cette décision permettra aux participants de mieux voir l'écran vidéo et de se sentir plus à l'aise pendant les deux heures que devrait durer la conférence.

Un keynote de folie

Oui, on nous annonce un keynote de folie, probablement le plus dense de l'histoire d'Apple avec toutes les nouvelles versions logicielles comme iOS 17, macOS 14 et watchOS 10, mais aussi et surtout le casque de réalité mixte sous xrOS (ou realityOS) ainsi que de nouveaux Mac. Et ça, c'est sans compter sur une éventuelle surprise. Allez Tim, un petit "One More Thing" que personne n'a vu venir comme l'Apple Car ou les Apple Glass... on a le droit de rêver !



Rendez-vous sur notre page Keynote Apple en français dès 19 heures.