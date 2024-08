Résultats financiers : voici toutes les déclarations d’Apple qu’il faut retenir

Hier soir, Apple a annoncé ses derniers résultats financiers, l’entreprise a affiché une belle performance dans plusieurs segment de ses produits/services, ce qui a globalement fait plaisir aux investisseurs. Après les résultats financiers, Apple a une tradition, celle de discuter avec les investisseurs, les journalistes et de partager des informations intéressantes sur les projets en cours et les ambitions de la direction. Cette communication permet de récupérer des informations intéressantes sur l’avis des dirigeants, les coulisses et parfois sur des nouveautés à venir.

Une performance impressionnante

Apple a dévoilé hier soir son troisième trimestre fiscal de 2024, l’entreprise a annoncé un chiffre d’affaires en hausse, à tel point, qu’Apple a réalisé son meilleur trimestre de juin depuis sa création ! Les ventes d’iPhone ont connu une légère baisse, mais on constate une belle augmentation des ventes d’iPad et de Mac, de plus les services ont littéralement pulvérisé l’objectif d’Apple.



À l’occasion de ces magnifiques résultats financiers, Tim Cook et le directeur financier, Luca Maestri se sont exprimés sur plusieurs sujets. On retrouve des déclarations sur l’intelligence artificielle, la croissance des services qui ne cessent d’attirer de nouveaux utilisateurs, la conformité avec la loi DMA pour l’Europe…

Les services, le nouvel atout d’Apple

Si l’iPhone est une valeur sûre depuis sa commercialisation, Apple peut désormais compter aussi sur les services !

Dans ce segment qui est en constante croissance depuis plusieurs années et qui ne déçoit jamais, on compte les revenus de l’App Store, d’Apple Arcade, d’Apple TV+, Apple Music, iCloud, Apple One… Les services qui proposent majoritairement des abonnements à renouvellement mensuel ou annuel rapportent chaque trimestre à Apple

plusieurs dizaines de milliards de dollars qui pèsent favorablement dans le chiffre d’affaires, mais aussi le bénéfice net.



Luca Maestri a confié après les résultats financiers que les services chez Apple font l’objet d’une amélioration permanente. Comprenez par là des investissements supplémentaires pour augmenter la quantité de contenus disponibles, des accords toute l’année pour avoir des contenus exclusifs et inédits… L’aventure des services chez Apple réserve encore beaucoup de surprises et de belles choses, selon Maestri !

La loi sur les marchés numériques (DMA)

Cette loi européenne est un véritable cauchemar pour Apple : ouverture de la puce NFC de l’iPhone, ouverture de la distribution des applications, obligation d’autoriser les paiements tiers dans les apps… Tout ce qu’Apple n’a jamais voulu faire, l’Union européenne exige que l’entreprise le fasse !



Malgré toute cette frustration, la direction d’Apple estime qu’il est impératif de respecter minutieusement la loi DMA en Europe. Luca Maestri a déclaré qu’Apple continuait à discuter avec la Commission européenne pour s’assurer de la conformité d’Apple envers la loi DMA. Des échanges écrits et verbaux ont régulièrement lieu entre la Commission européenne et Apple, tout est fait pour éviter une lourde amende pour non respect de la loi DMA.



Dernier point concernant la loi DMA, Tim Cook a déclaré quelque chose d’intéressant : Apple travaille activement pour comprendre et appliquer les exigences réglementaires de l’UE pour Apple Intelligence. Qu’on se rassure, le lancement différé d’Apple Intelligence est une situation temporaire, les fonctionnalités IA sur iPhone et iPad arriveront bien évidemment en Europe le plus rapidement possible.

Apple Intelligence, ce qu’a dit Tim Cook

Concernant Apple Intelligence, Tim Cook a déclaré qu'Apple a hâte de voir ce que les développeurs feront avec cette nouvelle technologie. Comme à chaque fois, Apple

donne les bases et les développeurs les utilisent pour créer de la magie avec des projets ambitieux.



Pour Tim Cook, il ne fait aucun doute que les développeurs vont saisir l’importance de l’IA et intégrer massivement Apple Intelligence dans leurs applications, avec des fonctionnalités qui vont révolutionner l’expérience utilisateur.



Tim Cook a également mentionné que l’investissement sur Apple Intelligence avait considérablement augmenté afin que le lancement des fonctionnalités IA à l’automne aux US se passe dans les meilleures conditions.