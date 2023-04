Voici les apps qui seront disponibles dès le lancement du casque AR/VR d'Apple

Toutes les indiscrétions en sont sûres et certaines : Apple présentera au monde entier un casque AR/VR lors de son Apple Event d'ouverture de la WWDC 2023 qui aura lieu le 5 juin 2023. Si nous avons eu énormément de fuites à propos des composants internes qu'a privilégiées Apple, les indications quant aux applications qui seront présentes dès le lancement ont été absentes. Aujourd'hui, nous en savons plus !

Découvrez les applications d'Apple qui seront disponibles

Comme la majorité de ses concurrents, Apple s'appuiera sur un store pour permettre aux développeurs qui le souhaitent de proposer des applications et des jeux aux propriétaires du casque AR/VR. Cette initiative n'est pas surprenante, car sans ce système d'App Store, Apple ne peut apporter du contenu intéressant qui donne envie d'acheter le nouveau produit.



Pour le moment, il est impossible de connaître les applications tierces qui seront disponibles sur le casque AR/VR d'Apple, cependant, on imagine que des géants comme YouTube, Netflix, Instagram, TikTok... se préparent déjà à soumettre une version de leur application en réalité virtuelle sur le casque d'Apple.



Toutefois, ce que l'on sait dès maintenant, ce sont les applications Apple qui seront accessibles dès le lancement. L'information a été dévoilée par le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman. Selon ses propos, Apple va fournir dès les premiers jours de commercialisation des applications préinstallées qui seront nombreuses, on pourra compter sur les apps :

Apple News (non disponible en France)

Safari

Calendrier

Fichiers

Apple Plans

Mail

Messages

Photos

Rappels

Notes

Musique

Bourse

Apple TV

Météo

Apple prépare d'autres surprises

La liste des applications citées ci-dessus représente les applications qui auront le plus de chance d'être présentes au premier démarrage de votre casque AR/VR.

Toutefois, il y a d'autres applications qu'Apple aurait prévues, mais cette fois-ci c'est à prendre avec des pincettes, car Gurman n'est pas sûr des informations :

Forme (pour accéder à Fitness+). Les exercices seront adaptés à l'utilisation du casque. Apple profitera de son équipe de coachs expérimentés qui travaillent quotidiennement pour ajouter de nouveaux exercices VR sur Fitness+

Apple Books

Appareil photo (le casque AR/VR aura des caméras sur le devant pour la réalité augmentée, elles serviront aussi à prendre des photos et vidéos)

Une application Méditation

Freeform

FaceTime

Les applications de productivité : Pages, Numbers, Keynote

Les applications de créations : GarageBand et iMovie

Chaque application aura un développement spécifique pour le casque AR/VR d'Apple, le géant californien ne se contentera pas d'exporter la version iOS/iPadOS uniquement, l'expérience utilisateur sera poussée à son maximum afin de tirer parti des fonctionnalités et performances du casque.

Des diffusions sportives en immersion totale grâce à la réalité virtuelle

Actuellement, Apple possède les droits de diffusion exclusive de la MLS aux États-Unis et dans le reste du monde. Mark Gurman explique qu'Apple pourrait profiter de cet atout pour proposer des diffusions de match en réalité virtuelle. Le principe serait simple, l'utilisateur pose le casque sur sa tête et se retrouve dans les tribunes en train de regarder le match comme s'il y était !

L'immersion sera totale avec le suivi des mouvements de la tête, la lumière du stade, les supporters autour, l'audio en 3D...



Gurman affirme également qu'Apple va pousser au maximum sur le contenu dans le domaine des jeux et des vidéos immersives. On peut s'attendre à des partenariats de jeux exclusifs en VR et AR (peut-être via une extension d'Apple Arcade ?) ainsi que peut-être des séries et films en VR sur Apple TV+. Tout est possible !



Le journaliste de Bloomberg explique qu'Apple travaillerait en ce moment avec plusieurs développeurs populaires pour accélérer le développement de contenus. Bien sûr, inutile de chercher quels sont les développeurs qui ont été approchés par Apple, un contrat de confidentialité a été signé à coup sûr.

Du multitâche

Autre information intéressante, c'est la capacité du casque AR/VR d'Apple à gérer plusieurs applications en simultanées. Il sera possible d'envoyer un iMessage et d'être sur Safari en même temps. Vu le prix que va coûter le casque, on imagine qu'Apple a mis le paquet sur la mémoire vive (RAM), le processeur graphique ainsi que le processeur central.

Des interactions par les yeux et par les mains

L'interaction avec le casque AR/VR d'Apple reste toujours un mystère. Selon Gurman, Apple aurait privilégié le suivi des yeux (comme sur le récent PSVR 2 de Sony) ainsi que le mouvement des mains. Grâce aux caméras sur la face avant, le casque sera capable d'analyser et de comprendre les mouvements que vous faites avec vos mains en un temps record. Le temps de latence devra être extrêmement réduit pour que l'interaction paraisse fluide, une étape qui a probablement provoqué beaucoup de difficulté aux ingénieurs et développeurs !

Gurman explique que les utilisateurs pourront balayer avec leur main ou encore pincer pour zoomer et dézoomer et déplacer des contenus d'une app à une autre (une sorte de copier/coller).



Pour l'interface d'accueil, Apple a préféré ne pas prendre de risque, la firme de Cupertino reprendra l'interface d'accueil de l'iPad.