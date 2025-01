Le casque Sony WH-1000XM6 repéré dans un dossier FCC

Sony s'apprête à lancer la nouvelle de son célèbre casque antibruit supra-auriculaire WH-1000XM5, selon un récent dossier FCC.



Le conçurent du AirPods Max d'Apple, salué pour sa suppression du bruit supérieure, sa qualité sonore, son confort et son impressionnante autonomie de batterie, sera bientôt remplacé par le WH-1000XM6.

Le nouveau XM6 est prêt

Le dossier officiel déposé par Sony, mis en évidence pour la première fois par The Walkman Blog, comprend un schéma révélant des changements de conception potentiels tels qu'une nouvelle charnière, laissant peut-être entrevoir un retour à la conception pliable vue dans le modèle XM4. De plus, les écouteurs sont dotés d'oreillettes amovibles, rappelant l'AirPods Max, avec une plaque signalétique visible pour les numéros de modèle et de série.

Bien que le document ne s'étende pas en profondeur sur les spécifications au-delà de la confirmation de la charge rapide et de la prise en charge du Bluetooth 5.3, il note qu'il s'agit de prototypes d'ingénierie fabriqués en Malaisie, similaires au dossier du XM5 qui était également un indice précis.



Étant donné le succès du modèle actuel, le WH-1000XM6 est très attendu. Selon les rumeurs, une annonce pourrait avoir lieu entre fin avril et début mai 2025. Quoiqu'il en soit, il semble déjà prêt pour la commercialisation.



Nous mettrons à jour l'article en conséquence.