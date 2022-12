Le changement d'API d'Apple Music gêne l'application tierce Cider

Apple Music a une intégration formidable sur macOS, cependant Apple a fait moins d'effort en ce qui concerne Windows où le service de streaming est directement introduit dans iTunes. L'interface est lente et mal optimisé comparé à ce qu'on peut voir sur Mac. Constatant cette faiblesse, l'application Cider a décidé de proposer une alternative, une nouvelle interface pour Apple Music qui se rapproche de celle de Spotify. Malheureusement, l'application est un peu embêtée depuis le changement récent d'API par Apple.

Quand l'API change, les apps tierces voient rouge

Vous avez du mal avec l'application Apple Music/iTunes sur macOS, Windows ou Linux ? Bonne nouvelle, l’app Cider vous offre une alternative avec une interface fortement améliorée comparée à celle d'Apple !

Cider a été développée avec la norme Electron, ce qui lui a permis une publication rapide sur Windows et macOS sous forme d'application, la popularité de l'app est vite devenue impressionnante sur l'OS de Microsoft où Apple ne propose pas une expérience aussi bonne que sur macOS.



Comme toutes les apps tierces, Cider se base sur l'API fourni par Apple, c'est en quelque sorte la porte d'accès qui permet de récupérer le gigantesque catalogue d'Apple Music ainsi que toutes les fonctionnalités que vous retrouvez sur le service de streaming. Cependant, quand l'API change, c'est la panique générale puisqu'il faut trouver un nouveau moyen de s'authentifier à l'API.

L'interruption de fonctionnement de Cider a duré pendant plusieurs heures cette nuit, mais heureusement, l'application affirme avoir découvert une solution pour contourner le blocage d'authentification et profiter pleinement de l'API d'Apple Music à nouveau.

Les dirigeants de Cider avertissent toutefois qu'il s'agit d'une solution temporaire visant à maintenir l'accès au service, les développeurs travaillent en ce moment à une solution plus fiable qui permettra à l'alternative d'Apple Music de fonctionner normalement sans risque de coupure.

Qu'est-ce que propose vraiment Cider ?

Cider est sans aucun doute la meilleure alternative à l'application Windows, macOS et Linux d'Apple Music, vous y retrouverez une interface moderne en Dark Mode et des fonctionnalités qui n'existent pas sur la version officielle du service de streaming.



La possibilité de suivre des artistes, l'accès rapide à la musique récemment écoutée et la connexion avec Apple Podcasts ne sont que quelques-unes des caractéristiques qui la distinguent de la vraie app Apple Music.



Une fonction de télécommande est incluse dans l’app, ce qui vous permet de changer de piste ou d'arrêter la musique depuis un smartphone ou une tablette. En plus d'être compatible avec Chromecast, vous pouvez également partager votre musique directement depuis l'application grâce à la fonction intégrée Song Link.



Pour faire simple, tout ce que demandent les abonnés Apple Music depuis longtemps à Apple, Cider le propose déjà de son côté !

L'application qui était en bêta au début de l'année est aujourd'hui assez "mûre" pour être déclarée comme étant une version définitive.