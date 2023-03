Apple va mettre à jour son application TV sur Mac

Apple ne l'a pas encore évoqué, mais l'application TV sur Mac va avoir le droit à un nouveau design. Pas de grandes nouveautés si ce n'est la fameuse barre latérale déjà présente sur la version iPad de l'app.

Rafraîchissement imminent

9to5Mac vient de découvrir une petite nouveauté qui est présente, mais désactivée, dans la quatrième bêta de macOS 13.3. En l'activant, on s'aperçoit que l'application TV à enfin le droit à une petite refonte de son interface.



Comme sur iPad, TV sur Mac se dote d'une barre latérale. À l'intérieur, on retrouve toutes les sections dans lesquelles on peut naviguer. Sur la droite, le plus grand espace affiche la liste des films et séries.



La catégorie Apple TV propose un mode "regarder maintenant" et un accès direct à Apple TV+ si vous êtes abonné. On retrouve également les classiques comme "ajouté récemment", "téléchargé" ou encore "partage à domicile".

Les abonnements supplémentaires comme le Pass MLS sont, eux aussi, intégrés dans la barre latérale tout comme la bibliothèque qui permet d'acheter ou de louer des films. Rien de révolutionnaire dans le fond, mais une petite mise à niveau nécessaire qui sera appréciée par les utilisateurs concernés.



Comme indiqué en début d'article, le nouveau design est pour le moment désactivé et uniquement trouvable dans la bêta de la prochaine version de macOS. Encore un peu de patience donc, mais plus de doute sur son arrivée prochainement.