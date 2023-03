Tim Cook veut lancer un casque AR/VR cette année, contre l'avis de l'équipe de conception

Ce n'est plus qu'un secret de Polichinelle, Apple s'apprête à lancer son casque de réalité mixte - un appareil mêlant la réalité augmentée et la réalité virtuelle - cette année. La présentation devrait avoir lieu durant la conférence WWDC 23 en juin prochain, avant une commercialisation plus tard dans l'année. Alors que l'entreprise est en retard sur ce marché, le Financial Times explique que la décision de lancer le casque en 2023 a divisé l'entreprise.

Un dilemme rapidement résolu par le patron

Le rapport de nos confrères indique que l'équipe opérationnelle dirigée par Jeff Williams voulait livrer un casque technologiquement avancé dès que possible, malgré un appareil coûteux et encore trop encombrant. Les membres de l'équipe de conception n'étaient pas d'accord et souhaitaient continuer à travailler dans l'ombre, jusqu'à pouvoir lancer des lunettes AR légères à prix raisonnable. Tim Cook, le patron de la firme, a soutenu son subordonné.



Bien qu'il soit tout à fait logique d'être d'accord avec les ingénieurs sur des lunettes AR, l'expérience des concurrents a montré qu'il fallait quelque chose de bien plus abouti pour toucher une large clientèle. À date, les technologies existent mais la réalisation à grande échelle est encore trop onéreuse. Et certainement que l'expérience logicielle chère à Apple n'est pas encore prête non plus.



Se lancer au bon moment est crucial, Apple en sait quelque chose. Tim Cook et Jeff Williams reconnaissent l'état du marché et pensent qu'il est judicieux d'entrer dans la mêlée dès maintenant (surtout après l'excellent PSVR 2 de Sony), même si le casque de première génération sera coûteux et peu attrayant pour le commun des mortels. L'idée est d'itérer, un peu comme avec tous les nouveaux produits du constructeur. Souvent limités, les premiers appareils ont rapidement évolué comme l'iPhone, l'iPad, les AirPods ou autre.

Voici comment est décrite la situation entre l'équipe opérationnelle et l'équipe de conception :

L'équipe opérationnelle d'Apple souhaitait livrer un produit "version 1", un casque semblable à un masque de ski qui permettra aux utilisateurs de regarder des vidéos 3D immersives, d'effectuer des exercices interactifs ou de discuter avec des avatars réalistes par l'intermédiaire d'un FaceTime remanié. Mais la célèbre équipe de design industriel d'Apple avait appelé à la patience, souhaitant attendre qu'une version plus légère des lunettes AR soit techniquement réalisable. La plupart des acteurs de l'industrie technologique s'attendent à ce que cela prenne encore plusieurs années.

Au début de l'iPhone, Steve Jobs et l'équipe de conception prenaient la quasi-totalité des décisions. Les opérations étaient au service de ces derniers, mais tout cela a été inversé sous la direction de Tim Cook, les opérations ayant davantage de pouvoir et de visibilité dans les rangs de la direction.



C'est certainement pour cela que des figures emblématiques comme Jony Ive sont partis (en 2019). Même sa remplaçante, Evans Hankey, a également annoncé qu'elle quittait l'entreprise cette année. Et pour prendre sa place, il n'y aura personne, Apple ayant attribué l'équipe à Jeff Williams, encore une fois.



Apple a même décidé de ne pas nommer de remplaçant pour le rôle de Hankey. L'équipe de conception sera placée sous la responsabilité de Jeff Williams, directeur de l'exploitation.

Un premier casque très cher

Le casque de première génération devrait être coûteux - entre 2000 et 3 000 euros - en raison des technologies de pointe qu'il intègre, comme les doubles écrans OLED 4K, la douzaine de caméras et les capteurs avancés de suivi oculaire et des mains. L'appareil serait également relativement encombrant et doté d'une batterie de courte durée (environ 2 heures par session). L'objectif est d'en vendre un petit million la première année.

Enfin un nouveau produit pour Tim Cook

Après l'Apple Watch en 2015, puis les AirPods en 2016, le casque représente le troisième lancement de produit majeur du mandat de Tim Cook en tant que PDG. Le successeur de Steve Jobs a déjà indiqué qu'il prévoyait de prendre sa retraite au cours de la prochaine décennie, après avoir lancé un ou deux nouveaux produits.



Même si le casque de première génération n'est pas un succès retentissant selon les critères habituels d'Apple, l'entreprise espère qu'il sera bien accueilli et qu'il sera suivi de versions améliorées dans les années à venir. Un casque de deuxième génération serait déjà en cours de développement. En 2025, Apple pourrait alors lancer deux modèles, un haut de gamme remplaçant de celui qu'on nous présentera dans quelques mois, et un modèle plus accessible. Cela fait des années que les Apple Glass et ses dérivés reviennent à la rubrique "rumeurs", espérons que cette année soit la bonne pour "Reality Pro" et son système d'exploitation xrOS.