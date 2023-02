Foxconn serait sur le coup pour le deuxième casque VR d'Apple moins cher

Sans surprise, Apple est déjà sur le coup pour la deuxième version de son casque de réalité mixte alors même que la première version n'est pas officielle. Une fois le produit 1 présenté, il va falloir faire vite pour proposer un produit 2 avec un tarif plus convenable.

Baisser le prix est vital pour l'avenir du produit

Le média Nikkei Asia affirme que Foxconn, partenaire d'Apple, développe actuellement le casque AR/VR de seconde génération de la pomme. Une V2 qui serait lancée à un prix plus attractif que la première version.



Selon les informations partagées par une personne ayant connaissance du dossier, le premier casque d'Apple devrait être une petite révolution dans l'industrie qui se vendrait malheureusement à prix d'or. Les estimations commencent à 3 000 $ et grimpent même jusqu'à 5 000 $.

Pour ce modèle de seconde génération, on parle d'un prix plus abordable, situé aux alentours de celui d'un "Mac haut de gamme". Sous-entendu, le prix pourrait se trouver entre 1500 $ et 2000 $. Une belle chute de tarif qui n'empêche pas ce produit de rester un produit de niche.



Ce n'est pas la première fois que l'on entend parler de ce second modèle à un tarif moindre. Comme toute technologie, la réalité virtuelle au travers d'un casque devrait être moins coûteuse à fabriquer d'ici quelques années. Il sera nécessaire de s'approcher des prix d'un iPhone (1000 €) pour que la majorité des utilisateurs l'adoptent.



Pour rappel, le premier casque d'Apple doit être annoncé au mois de juin 2023 lors de la traditionnelle WWDC annuelle.



