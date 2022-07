Le deuxième casque AR/VR d’Apple en 2025 avec une version moins chère

Le premier n’est toujours pas sorti que l’on évoque une nouvelle fois la deuxième génération du casque AR/VR d’Apple. D’après Ming-Chi Kuo, le constructeur américain prévoit de lancer une deuxième version du casque AR/VR au cours du premier semestre 2025, avec probablement une configuration plus haut de gamme et une nouvelle option abordable. Ce pourrait être l’année du lancement des Apple Glass également, les lunettes tant attendues.

Une gamme AR/VR élargie dans trois ans

Pour une fois, Kuo n’a pas utilisé Twitter mais le blog Medium pour évoquer les futurs produits de la marque :

La deuxième génération d'Apple AR/VR peut avoir des modèles haut de gamme et plus abordables, qui seront lancés au premier semestre 2025, et les fournisseurs de composants commenceront à livrer au deuxième semestre 2024. Les expéditions de produits AR/MR d'Apple pourraient atteindre 10 millions d'unités dès 2025 ou 2026, grâce à la stratégie de segmentation des produits AR/MR de deuxième génération d'Apple et à son écosystème.

Le premier modèle bientôt présenté

Apple n'a pas encore sorti son premier casque MR (mixed reality) mais prévoit d'organiser un événement spécial pour présenter le produit au cours du mois de janvier 2023, a précédemment rapporté Kuo.



Mais attention, ce ne sera pas pour tout le monde puisque le premier casque d'Apple devrait être un produit onéreux, coûtant entre 2000 et 3 000 dollars. Un marché de niche qui devrait donc s’élargir en 2025 avec une version plus abordable ainsi que des lunettes Apple Glass plus faciles à utiliser et à porter.



Qui est intéressé par ce genre d’appareils parmi vous ? Il faudra évidemment un iPhone pour l’utiliser.