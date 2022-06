Le design des Apple Glass a débuté, pour une sortie prévue en 2024

Alors qu'Apple prépare activement la sortie de son casque de réalité mixte, les lunettes AR Apple Glass pourraient arriver tardivement, en 2024. Selon une note de Jeff Pu, analyste de Haitong Intl Tech Research, cet appareil est désormais entré dans la phase de développement du design.

Un verre très solide sur les lunettes Apple

La semaine dernière, nous apprenions que Luxshare resterait l'un des principaux fournisseurs d'Apple pour les appareils à venir entre fin 2022 et 2024, notamment pour les lunettes AR de la société prévues pour dans deux dans.



Maintenant, Jeff Pu détaille quelque peu ses propos initiaux en expliquant que les Apple Glass sont entrées dans la phase de conception du design, avec un prototype à être prêt à la fin de cette année et la production de masse dans la seconde moitié de 2024 avec le concours de Corning et de Hoya pour la partie verre de protection.

Nous nous attendons à ce qu'il adopte la technologie du guide d'ondes, et Corning (GLW) et Hoya (7741 JP) échantillonnent le verre. Nous pensons que Lante bénéficiera du partenariat avec Corning.

C'est certainement l'une des premières fuites précises sur les lunettes, les rumeurs étant pour le moment principalement concentrées sur le casque de réalité mixte à venir. Différent, il pourrait être annoncé plus tard cette année ou au début de l'année prochaine. Quant aux lunettes d'Apple, elles se concentreraient à 100 % sur la technologie de réalité augmentée et, selon Ming-Chi Kuo, elles pourraient remplacer l'iPhone dans 10 ans.

Et l'iPhone 15 pro ?

En plus de la note sur les AR Glass, Jeff Pu indique également qu'il n'est pas clair si un ou deux modèles d'iPhone 15 Pro seront équipés de la lentille périscopique. Les rumeurs veulent que la lentille de périscope innovante soit seulement réservée au modèle "Max" de 2023.



