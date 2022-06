Les lunettes Apple Glass prévues pour fin 2024 d’après Jeff Pu

⏰ Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

La rumeur d'un casque de réalité mixte d'Apple, qui devrait combiner les technologies de réalité augmentée et de réalité virtuelle en un seul appareil, a pris de l’ampleur depuis un an. Alors qu’on attendait une présentation à la WWDC22 la semaine dernière, le casque a été décalé de quelques mois. Dans le même temps, la société travaille également sur de nouvelles lunettes AR. Selon Jeff Pu, analyste de Haitong Intl Tech Research, les lunettes AR d'Apple seront annoncées à la fin de l’année 2024.

Les Apple Glass en même temps que le 2e casque

Dans une note vue par nos confrères de 9to5Mac, Jeff Pu explique que Luxshare restera l'un des principaux fournisseurs d'Apple pour les appareils à venir entre fin 2022 et 2024. Pour l'analyste, Luxshare sera un acteur clé pour des produits tels que l'Apple Watch Series 8, l'iPhone 14 et le casque AR/VR d'Apple. Quant aux lunettes AR, il faudra attendre le second semestre de 2024.

À ce stade, les détails concernant les lunettes AR d'Apple sont minces. Contrairement au casque AR/VR d'Apple, les nouvelles Apple Glass seront fortement dépendantes de l'iPhone en raison de limitations de conception. L'analyste Ming-Chi Kuo a déclaré en 2019 que les "Apple Glasses" dont on parle agiraient davantage comme un écran pour l'iPhone, à l'instar de l'Apple Watch de première génération. Mais les modèles suivants devraient permettre de remplacer l’iPhone d’ici 10 ans.



Le casque de réalité mixte, quant à lui, devrait avoir un design plus imposant pour accueillir son puissant matériel capable de traiter du contenu AR et VR en haute résolution et indépendamment des autres appareils Apple.



Fait intéressant, alors que la plupart des rumeurs se concentrent encore sur la première génération du casque AR/VR d'Apple, Pu mentionne dans son rapport que l'entreprise planifie déjà la deuxième génération de son casque qui sera introduite fin 2024 aux côtés des nouvelles lunettes AR. Et sans surprise, l'analyste croit toujours que le premier casque d'Apple sera introduit au début de 2023. Ce pourrait être les deniers produits de l’ère Tim Cook qui entend se retirer prochainement.

Les prochain produits Apple à venir

En attendant ces innovations, Jeff Pu a confirmé que Luxshare accélère la chaîne de production pour les nouveaux modèles d'iPhone 14 et d'Apple Watch 8 qui arriveront plus tard dans l'année. Le rapport mentionne de nouvelles montres "S8 et S8 haut de gamme", ce qui suggère qu'Apple annoncera deux nouveaux modèles d'Apple Watch cet automne. Le design serait enfin entièrement nouveau. On attend même une troisième variante, la remplaçante de l’Apple Watch SE, probablement avec la puce S8.



Enfin, toujours selon Jeff Pu, Luxshare serait impliqué dans la production de l'Apple Car.