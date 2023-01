Apple prépare une refonte de l'iPad Pro 2024 : OLED et nouveau design

Depuis le lancement de la génération en 2018, la gamme d'iPad Pro a subi plusieurs mises à jour, mais à part cela quelques améliorations mineures, peu de choses ont changé en 2020, 2021 et 2022. Cependant, un nouveau rapport suggère que cela pourrait bientôt changer, car Apple se prépare à lancer une "refonte majeure de l'iPad Pro" en 2024.

Un iPad Pro OLED en 2024

Mark Gurman de Bloomberg confirme que cette année sera une "année légère" pour la gamme d'iPad dans sa newsletter "Power On" vue tout à l’heure au sujet du HomePod mini 2. L'iPad d'entrée de gamme, l'iPad mini et l'iPad Air ne recevront pas de grand changement, selon Gurman, et nous ne devrions pas non plus anticiper "quoi que ce soit de notable" pour l'iPad Pro.

Cependant, les choses seront bien différentes en 2024. Une "refonte majeure de l'iPad Pro" est en préparation chez Apple, selon le journaliste et elle pourrait être dévoilée au printemps. Cette nouvelle génération devrait introduire un écran OLED pour la première fois, ainsi qu'un design actualisé.

Il ne fait que peu de doutes que la firme de Cupertino va faire évoluer le design de son iPad Pro. Par opposition au design unibody actuel en aluminium, des rapports affirment depuis un moment qu'Apple pourrait passer à un dos en verre sur sa tablette haut de gamme. À l'instar de la technologie MagSafe utilisée sur l'iPhone, Apple pense également à ajouter la recharge aimantée à l'iPad Pro.



L'idée d’un passage aux écrans OLED dès l'année prochaine n'est pas nouvelle non plus. Selon un rapport récent de l'analyste Ross Young, un MacBook Air OLED et le premier iPad Pro OLED devraient faire leurs débuts en 2024. Chose que l’analyste Ming-Chi Kuo a également corroboré au cours des derniers mois.



Après le MiniLED apparu en 2021 que l’iPad Pro M1, puis les MacBook Pro M1 Pro / Max, la société dirigée par Tim Cook souhaite aller encore plus loin en adoptant le même type de dalle que l’on trouve sur l’Apple Watch et l’iPhone. La technologie OLED permet de réduire la consommation énergétique, et donc d’augmenter l’autonomie, tout en améliorant le contraste, les couleurs et la finesse du composant.