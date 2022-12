Le MacBook Air OLED arrive en 2024, comme l'iPad OLED d'après Ross Young

Apple se prépare à faire basculer trois nouveaux produits dans la technologie d'affichage OLED en 2024. Selon un nouveau rapport de l'analyste Ross Young, Apple prévoit de nouvelles versions du MacBook Air, de l'iPad Pro 11 pouces et de l'iPad Pro 12,9 pouces qui adoptent tous la technologie d'affichage OLED. Une rumeur de plus en plus consistante, mais qui interroge par le positionnement différent du "Air" et de l'iPad Pro.

Nouvelle confirmation de l'OLED sur Mac et iPad

C'est la deuxième fois que Young affirme cela, signalant que ses sources continuent d'indiquer que les plans d'Apple avancent comme prévu. L'entreprise la plus valorisée au monde vise avait commencer par plancher sur l'OLED pour l'iPad il y a quelques temps déjà, bien que ses iPad Pro soit équipés d'une dalle miniLED depuis 2021 et l'iPad Pro M1.

Comme nous l'avons expliqué dans le passé, la technologie mini-LED actuelle utilisée par Apple est une alternative à l'OLED. Elle est meilleure à certains égards, et moins bonne à d'autres. Les écrans mini-LED sont constitués de milliers de petites LED disposées en plusieurs zones de gradation. Les écrans Mini-LED peuvent atteindre une luminosité plus élevée que les écrans OLED, mais la gradation locale n'est toujours pas aussi précise que sur les OLED. Les écrans OLED souffrent également du phénomène de brûlure, surtout sur les dalles mono-couche.



Bien qu'il ne le mentionne pas cette fois-ci, Young a déjà signalé que l'iPad Pro et le MacBook Air utiliseront une technologie d'affichage OLED appelée "tandem stack". Cette technologie peut augmenter la luminosité, améliorer la longévité de l'écran et réduire la consommation d'énergie d'environ 30 % par rapport aux panneaux OLED traditionnels. La rumeur veut également que ces appareils soient dotés d'écrans à fréquence de rafraîchissement variable pour améliorer encore l'efficacité. Comme l'Apple Watch et l'iPhone de ces dernières années.

Un argument de vente, mais...

Si cette nouvelle confirmation plaira aux clients qui apprécient le MacBook Air ou l'iPad Pro 11 pouces (le 12,9 pouces ayant déjà le miniLED), une partie des clients pourraient donc patienter et ne pas craquer d'ici 2024. Apple n'a évidemment pas intérêt à ce que ses plans soient divulgués, surtout quand il s'agit d'améliorations notables de produits existants.



Enfin, détail qui pourrait avoir son importance, Young pense que le MacBook Air OLED aura un écran de 13,3 pouces. Il faut rappeler le MacBook Air M2 redessiné qui est sorti cette année, Apple a augmenté la taille de l'écran de l'appareil à 13,6 pouces.



Une possibilité est que le MacBook avec un écran OLED ne soit pas réellement marqué comme un "MacBook Air". Il se pourrait que cet appareil soit simplement un "MacBook" ou qu'Apple ait des plans plus larges pour remanier la gamme des MacBook.