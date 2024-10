iPadOS 17.5 confirme le nouvel écran OLED de l'iPad Pro 2024

C'est un secret de Polichinelle, Apple prépare, depuis un moment, l'arrivée de nouveaux iPad. Les derniers modèles datent de 2022, voire de 2021 selon la gamme. Le plus grand changement serait le passage à un écran OLED pour l'iPad Pro, ce qui a été confirmé par la première version bêta d'iPadOS 17.5.

L'OLED se confirme sur iPad Pro

En fouillant dans le code de la version bêta de l'iPadOS 17.5, qui a été mise à la disposition des développeurs la semaine dernière, nous trouvons d'autres références à des iPad non commercialisés. Cette fois, les références corroborent une nouvelle technologie d'affichage pour certains des nouveaux iPad dont on parle.

En passant le firmware au peigne fin, quatre nouveaux identifiants d'iPad sont listés :

iPad16,3

iPad16,4

iPad16,5

iPad16,6

Il s'agit uniquement de l'iPad Pro, en quatre variantes. Apple a maintenu les deux tailles, 11 et 13 pouces, ainsi que les deux options de connectivité : Wi-Fi et 5G. Mais le plus intéressant, c'est que le micrologiciel suggère que ces iPad seront équipés d'écrans OLED.



Un récent rapport a suggéré que le lancement des nouveaux iPad 2024 a été retardé en raison de contraintes de production pour les nouveaux écrans. LG devrait produire tous les panneaux OLED de 12,9 pouces, tandis que LG et Samsung produiront tous deux des panneaux de 11 pouces.



Un nouvel Apple Pencil est également en préparation

Ce n'est pas la seule découverte faite dans iPadOS 17.5. Il y a quelques jours, nous avions évoqué un nouveau geste "squeeze" pour l'Apple Pencil 3 à venir. Un indice suggérant que le futur stylet pourra gérer la pression des doigts. Cet accessoire devrait accompagner l'iPad Pro 2024.

Selon les rumeurs les plus crédibles, Apple prévoit de présenter les nouveaux iPad Pro et iPad Air 2024, ainsi qu'un Magic Keyboard redessiné et l'Apple Pencil 3 au cours de la deuxième semaine de mai. Outre l'écran OLED, l'iPad Pro 2024 sera doté de la puce M3, d'un design affiné et revu, d'une nouvelle caméra FaceTime et plus encore comme la recharge sans fil.