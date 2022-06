Ross Young voit les MacBook Air et iPad Pro passer à l'OLED en 2024

Alban Martin

Il est "de plus en plus probable" qu'Apple lancera un nouveau MacBook de 13 pouces avec un écran OLED en 2024, selon l'analyste spécialiste des écrans Ross Young. Dans un tweet partagé ce jour, Young a déclaré que l'ordinateur portable devrait être un nouveau MacBook Air M3, mais qu'il devrait être accompagné d'une gamme d'iPad, certainement l'iPad Pro. Ce n'est pas la première fois que l'on parle de ces appareils avec une dalle OLED.

Encore deux ans avant le Mac et l'iPad OLED

Ross Young, qui s'est montré très fiable avec ses prédictions autour des écrans de l'iPhone 13 Pro, de l'iPad mini 6, du MacBook Pro 2021 et d'autres appareils, s'attend également à ce qu'Apple sorte de nouveaux modèles d'iPad Pro de 11 pouces et de 12,9 pouces avec des écrans OLED en 2024.

Young a poursuivi en précisant que les écrans OLED des trois nouveaux appareils adopteront une structure en tandem à deux piles, dans laquelle il y a deux couches d'émission rouge, verte et bleue, permettant une luminosité accrue et une consommation d'énergie réduite. C'est exactement ce que recherche Apple, la firme ayant initialement écarté Samsung et son procédé mono-couche. Tout récemment, le coréen est revenu à la charge avec des panneaux double couches qui ne sont pas aussi sensibles aux brûlures que les dalles OLED classiques. Rappelons également que les écrans OLED ne nécessitent pas non plus de rétroéclairage pour une meilleure efficacité énergétique.



Young pense que tous les appareils sus-cités adopteront la technologie d'affichage LTPO pour un taux de rafraîchissement variable entre 1 Hz et 120 Hz, une fonctionnalité qu'Apple appelle ProMotion. Tous les modèles d'iPad Pro sortis depuis 2017 sont déjà dotés de celle-ci, mais le taux de rafraîchissement ne peut descendre que jusqu'à 24Hz, tandis que ProMotion serait entièrement nouveau pour le MacBook Air.



Apple se concentre actuellement sur la transition de ses gammes Mac et iPad vers des écrans LCD avec rétroéclairage mini-LED que l'on a vu sur le MacBook Pro 2021 et sur l'iPad Pro 2021. L'OLED serait logiquement la prochaine étape. Les clients gagneront en autonomie et en qualité d'affichage.