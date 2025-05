Des pubs « Mac to School » pour AirDrop, la recopie d'iPhone et l'IA

Apple vient de publier trois publicités sur le thème « Mac to School » sur ses chaînes YouTube en France et au Royaume-Uni, ciblant les étudiants avec des fonctionnalités Mac utiles. Comme on pouvait s'en douter, il est notamment question d'IA avec un aperçu des capacités des outils d'écriture d'Apple Intelligence. Mais la firme a également pensé qu'il était bon de rappeler la facilité d'AirDrop ainsi que celle de la recopie d'iPhone sur Mac, qu'on attend toujours en Europe.

"Mac to School"

Rappelant l'opération "Back to School" que l'entreprise lance avant chaque rentrée scolaire, la campagne "Mac to School" débute par trois publicités assez effrayantes qui mettent en lumière :

AirDrop : Permet un partage de fichiers sans fil rapide entre les appareils Apple.

Recopie iPhone : Permet de contrôler son iPhone directement depuis le bureau d’un Mac. Pas disponible en français car la fonction est toujours bloquée au sein de l'UE à cause de la DMA.

Outils d’écriture Apple Intelligence : Offre des fonctions de correction, de résumé et de génération de texte via l’intégration de ChatGPT.

De plus, Apple a mis à jour sa page dédiée aux étudiants universitaires dans plusieurs pays, soulignant la puissance et la polyvalence du Mac et de l’iPad pour les étudiants.

La page remaniée déclare :

Réussissez n'importe quelle étude avec Mac et iPad. Profitez d'une vitesse supérieure, d'une longue durée de vie de la batterie et d'une intégration transparente des appareils, de votre premier cours à l'obtention de votre diplôme et au-delà.

Une bonne idée pour relancer les ventes de Mac auprès des étudiants, notamment avec l'excellent MacBook Air M4 actuellement en promotion.