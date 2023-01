Le lancement de l'iPad Pro OLED à nouveau confirmé pour 2024

Apple serait en bonne voie concernant le développement de panneaux OLED pour les futurs iPad Pro et MacBook Pro qui seront annoncés respectivement en 2024 et 2026, selon un rapport du média coréen ET News. De bon augure pour ceux qui espèrent un grand changement dans la gamme, après un iPad Pro M2 décevant en termes de nouveauté et probablement une itération mineure à venir cette année.

Un iPad Pro OLED arrive dans un an

Notre confère indique qu'Apple et l'un de ses fournisseurs d'écrans coréens, Samsung pour ne pas le citer, ont commencé à travailler sur des panneaux OLED pour un iPad Pro M3 de 11 et 12,9 pouces et un MacBook Pro de 14 et 16 pouces. Conformément aux précédentes rumeurs, le rapport indique que le premier iPad doté d'un écran OLED sera lancé en 2024. Et sa description correspond parfaitement à la gamme "Pro".

Les types de panneaux spécifiques sont 10,86 pouces et 12,9 pouces pour l'iPad, et 14 pouces et 16 pouces pour le MacBook. Les entreprises nationales d'affichage et les entreprises de pièces et de matériaux connexes ont commencé à développer les panneaux avec le début du projet officiel. Un initié connaissant bien le sujet a déclaré : "Le développement de divers panneaux de 10 à 16 pouces est en cours."

Selon l'analyste spécialiste des écrans Ross Young, qui a révélé avec précision des détails sur l'iPhone 13 Pro, l'iPhone 14, le MacBook Pro 2021, l'iPad mini 6, le MacBook Air M2 et bien d'autres choses encore, le premier iPad Pro doté de panneaux OLED aura des écrans légèrement plus grands de 11,1 pouces et 13 pouces par rapport aux modèles de la génération actuelle.



Apple utilise actuellement un écran mini-LED dans son iPad Pro de 12,9 pouces, tandis que le modèle plus petit de 11 pouces conserve un rétro-éclairage traditionnel derrière la dalle LCD. Après l'iPad OLED, Apple devrait enchaîner sur un MacBook Air OLED de 13 pouces, toujours en 2024.

Avantages de l'OLED sur le LCD

Par rapport aux panneaux LCD traditionnels, les écrans OLED consomment beaucoup moins d'énergie grâce à leurs pixels auto-émetteurs, qui ne nécessitent pas de rétro-éclairage, ce qui permet, in fine, de prolonger l'autonomie de la batterie. Du côté du rendu, l'OLED permet d'offrir de vrais noirs et d'améliorer le taux de contraste, sans oublier des couleurs plus fidèles. Apple utilise actuellement des écrans provenant de ses partenaires, notamment Samsung et LG, mais elle chercherait à réduire sa dépendance vis-à-vis de ces fournisseurs.



Selon un récent rapport de Bloomberg, Apple travaille sur des écrans personnalisés dits microLED qui seront utilisés dans l'iPhone et l'Apple Watch à partir de l'année prochaine. Selon ce rapport, le premier appareil doté d'un écran microLED personnalisé conçu par Apple sera l'Apple Watch Ultra à la fin de l'année 2024. Apple étendrait la technologie microLED personnalisé à d'autres produits dans les années suivantes, notamment l'iPhone, l'iPad et le Mac.