Pourquoi une Apple Watch microLED sera meilleure que les OLED actuelles

Les micro-LED offrent un certain nombre d'améliorations par rapport aux OLED, voici les principales :

Malgré des noms à consonance similaire, les écrans micro-LED diffèrent des écrans mini-LED en termes de densité de LED. Même si les deux technologies utilisent des LED pour éclairer les pixels, la technologie micro-LED tire parti de très petites LED. D'ailleurs, il faut savoir que les termes micro-LED et mini-LED font tous deux référence à des rétro-éclairages plutôt qu'à des panneaux d'affichage, qui sont deux choses distinctes. Un écran similaire à celui utilisé dans un futur MacBook Air pourrait n'utiliser qu'une poignée de mini-LED pour éclairer l'affichage. En fonction des images affichées à l'écran, ces diodes peuvent passer d'un éclairage réduit à un éclairage complet. D'autres appareils peuvent utiliser plusieurs centaines à plusieurs milliers de LED dans leur rétroéclairage, comme l'écran Pro Display XDR . Mais Apple aurait choisi l'OLED pour son prochain MacBook Air . En résumé, les micro-LED sont encore plus denses que les mini-LED. Elles ne font que 200 microns, assez minuscules pour créer une image quasi parfaite.

Cette nouvelle technologie présente plusieurs avantages par rapport aux écrans LCD ou OLED, notamment une plus grande efficacité énergétique, un pic de luminosité supérieur à 100 000 cd/m2, un temps de réponse inférieur à la microseconde, ainsi qu'une résistance accrue. Les premiers écrans micro-LED ont été présentés par Samsung au CES 2019.

MicroLED, aussi connu sous le nom de micro-LED, mLED or µLED, est une technologie émergente d'écran plat. Comme son nom l'indique, le micro-LED est constitué d'une série de LED microscopiques qui forment des pixels.

