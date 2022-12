Apple travaille sur de nouveaux moniteurs, dont un Pro Display XDR 2023

En plus des Mac Pro, iMac, MacBook Pro et autre Mac mini nouvelle formule, Apple travaille sur plusieurs nouveaux moniteurs externes, y compris une version mise à jour du Pro Display XDR haut de gamme qui a été lancé aux côtés de l'ordinateur de bureau modulaire en décembre 2019, selon les dernières informations partagées par l'inévitable Mark Gurman de Bloomberg.

Plusieurs nouveaux écrans Apple en 2023

Dans un article récapitulant les sorties Mac à venir l'an prochain, le journaliste américain a déclaré que les nouveaux moniteurs seront alimentés par une puce AXX d'Apple, tout comme le Studio Display qui est équipé d'une puce A13 Bionic. Aucun autre détail n'a fuité, mais il a noté que le nouveau Mac Pro est plus avancé dans le développement que le Pro Display XDR 2 qui devrait l'accompagner.

Si le haut de gamme sera rafraîchi après quatre ans de bons et loyaux services, il paraît improbable qu'Apple modifie déjà le Studio Display qui n'a même pas encore fêté sa première bougie. En octobre, Ross Young, consultant dans le secteur des écrans, a pourtant déclaré qu'Apple prévoyait de lancer un nouveau moniteur avec un écran mini-LED de 27 pouces au premier trimestre 2023. Sur la base de ces spécifications, il est possible que ce moniteur soit un nouveau Studio Display avec la technologie ProMotion 120 Hz. Cette rumeur avait déjà été évoquée quelques mois auparavant.



Présenté en même temps que le Mac Studio en mars, le Studio Display est proposé à partir de 1749 euros. Il est doté d'un écran de 27 pouces avec une résolution de 5K et d'une caméra ultra large de 12 mégapixels. Le Pro Display XDR, plus haut de gamme, est proposé à partir de 5499 euros et est équipé d'un écran de 32 pouces avec une résolution de 6K, mais il ne dispose pas de caméra pour les visio-conférences.