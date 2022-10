Un Studio Display Pro avec la technologie mini-LED à venir ? C'est la rumeur du moment !

Avec son écran haut de gamme baptisé "Studio Display", Apple nous en a mis plein les yeux. On retrouve un magnifique écran Retina 5K de 27 pouces, la prise en charge d'un milliard de couleurs, une caméra ultra grand-angle de 12 mégapixels, la prise en charge de l'audio spatial et du Dolby Atmos à travers un système de 6 haut-parleurs haute fidélité... Bref, cet écran représente l'excellence à son état pur. Selon une récente rumeur, un Studio Display Pro encore plus performant et bluffant pourrait bientôt voir le jour !

Nouvelle rumeur

Spécialiste dans toutes les indiscrétions qui concernent les écrans des appareils Apple, l'analyste Ross Young vient de faire une importante révélation sur son compte Twitter. En effet, d'après les informations qu'il a pu récupérer à partir de la chaîne d'approvisionnement d'Apple, un nouveau Studio Display est en préparation.



Pour le moment, peu de caractéristiques ont fuité, mais on sait déjà que ce futur écran pourrait embarquer le mini-LED, une technologie qui offre une meilleure luminosité, des couleurs plus prononcées et surtout des noirs plus profonds.

Apple a pris beaucoup de temps à adopter le mini-LED sur ses produits, mais aujourd'hui l'entreprise considère cette technologie comme étant complètement maîtrisée pour les écrans de toute taille.

Parmi les autres informations publiées par Young, on aperçoit un nouveau nom pour l'écran d'Apple très apprécié par les professionnels. Il ne s'appellerait plus "Studio Display", mais "Studio Display Pro", un mot qu'Apple rajoute pour faire comprendre que ce type de produit s'adresse en priorité aux professionnels qui ont des exigences très pointues.



Dernière révélation, le Studio Display Pro ferait l'objet d'une annonce et d'un lancement courant le premier trimestre de 2023, Apple ne vise pas une sortie pour les fêtes de fin d'année comme ce type de produit n'est pas vraiment destiné aux particuliers. Il faut rappeler que le Studio Display est quand même vendu à un tarif de 1749€ minimum.

