Le Mac mini 2022 avec puce M2 est référencé dans le firmware du Studio Display

Le dernier écran Studio Display d'Apple se distingue de plusieurs manières. L'une d'entre elles concerne son firmware qui n'est autre qu'une variante d'iOS 15.4. Justement, un développeur y a fait une découverte intéressante puisqu'on y trouve la référence à un nouveau Mac nommé Macmini10,1. Vous l'aurez compris, il s'agit du nouveau Mac mini 2022 qui devrait être annoncé dans les prochains mois pour remplacer le Mac mini m1 de fin 2020 et dont l'identifiant est Macmini9,1.

C'est le bien connu Steve Troughton-Smith qui s'est amusé à parcourir le code d’iOS spécifique au Studio Display. Selon lui, tout porte à croire que le nouveau Mac mini 2022 serait équipé de la puce M2, ce qui n'est pas surprenant, bien qu'on attendait une variante à puce M1 Pro. Sauf qu'entre temps, Apple a sorti un Mac Studio qui fait office de Mac mini haut de gamme avec la puce M1 Max et même une version M1 Ultra.

The rumor mill is a little unclear as to what new Macs are imminent; for what it’s worth, there is one concrete clue: the shipping Studio Display firmware references one unaccounted-for mystery machine — a new model generation of Mac mini (“Macmini10,1”). My guess: M2, not M1 Pro