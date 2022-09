Les iPad Pro 2022 ont été référencés (un peu trop tôt) sur le site de Logitech !

Après l'annonce des nouveaux iPhone, Apple Watch et AirPods Pro, les autres événements d'Apple à venir au cours du mois d'octobre ou novembre devraient se concentrer cette fois sur les iPad et les Mac. Une récente découverte du média 9to5mac vient confirmer cette hypothèse, Logitech a référencé les futurs modèles d'iPad Pro.

Logitech est un peu trop pressé...

Comme vous le savez probablement, Logitech vend un concurrent de l'Apple Pencil, l'entreprise l'appelle le "Logitech Crayon", un stylet au prix plus accessible et tout aussi intéressant que l'Apple Pencil. Dans sa fiche produit, Logitech mentionne (comme tous les autres accessoiristes) les modèles d'iPad qui sont compatibles avec son stylet, cela permet d'éviter aux clients d'acheter le Logitech Crayon et de se rendre compte que celui-ci n'est pas compatible une fois déballé.



Dans cette liste, on retrouve une masse d'iPad pris en charge, il y a des iPad mini, des iPad Air, mais aussi des iPad Pro.

Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les modèles d'iPad Pro qui sont pris en charge par le crayon de Logitech, on remarque que les derniers modèles sont listés, mais également… deux modèles qui n'ont pas encore été dévoilés officiellement par Apple !

En effet, on note que Logitech parle de la compatibilité "à venir" pour des :

iPad Pro 12,9 pouces de 6e génération

iPad Pro 11 pouces de 4e génération

Ce qui peut être surprenant au premier coup d'œil, c'est que ces modèles n'existent pas encore. Évidemment, Logitech n'est pas censée dévoiler cette information avant l'annonce, car elle indique clairement que l'entreprise se prépare à l'arrivée de nouveaux modèles qui vont être lancés par Apple. N'oublions pas que les accessoiristes possèdent de précieux renseignements de la part d'Apple sur les nouveautés matérielles et logicielles à venir, cela leur permet de se préparer pour que leurs accessoires soient prêts une fois le nouveau produit Apple lancé.

Malheureusement, cet acte précipité de Logitech ne précise pas la date de disponibilité de ces nouveaux iPad, ce qui est dommage, car on aurait pu considérer cela comme "la fuite parfaite". Toutefois, grâce à cette modification prématurée sur son site internet, Logitech sous-entend qu'Apple pourrait annoncer de nouveaux iPad Pro dans le cadre d'un Apple Event qui arrivera probablement au cours du mois d'octobre.



D'après les dernières rumeurs, il n'est pas prévu que les nouveaux iPad Pro 12,9 pouces et 11 pouces subissent d'importants changements. Ils bénéficieront de la puce M2 (déjà présente dans certains Mac) et d'un nouvel écran mini-LED (sauf pour le modèle 11 pouces).



Pour connaître la date de l'Apple Event qui annoncera les nouveaux iPad Pro, il va falloir être patient, il y a fort à parier que les invitations qui seront expédiées aux journalistes et influenceurs commencent à s'envoyer dès la première ou la deuxième semaine du mois d'octobre.