iPad 10 : un étui avec prise en charge de l'Apple Pencil 2 apparaît trop tôt chez Target

Apple fournit des efforts considérables pour qu'aucune information ne fuite de l'Apple Park et de ses autres bureaux, malheureusement, ces efforts sont souvent anéantis par les chaînes de magasins qui mettent en rayon un peu trop tôt ce qu'ils reçoivent... Comme l'a remarqué un fidèle client de Target, on trouve déjà des protections pour iPad 10 alors que la tablette n'a même pas encore été annoncée par Apple !

Une belle erreur

Speck est un accessoiriste de longue date, le fabricant travaille depuis plus de 10 ans avec Apple pour concevoir des protections pour iPad, mais aussi pour iPhone. Comme de nombreux accessoiristes, Speck a accès à des informations top secrètes avant les lancements officiels, cela permet de préparer les protections et de ne pas se tromper dans les dimensions. Sans le rapprochement avec Apple, les protections ne pourraient jamais être prêtes pour le lancement d'un nouveau produit Apple.



Quelques jours avant la disponibilité d'un nouvel iPad ou iPhone, Speck expédie par palette ses protections vers les distributeurs aux États-Unis (Target, Walmart, Costco...), ces derniers sont supposés appliquer une mise en rayon après l'annonce d'Apple. Cependant, cette promesse est rarement tenue, car souvent la mise en rayon est prématurée, ce qui permet aux visiteurs des magasins de révéler sur les réseaux sociaux des informations qu'ils ne sont pas censés connaître.

L'utilisateur Twitter @roeeban a partagé hier cette photo qui circule activement sur le réseau social, on peut y apercevoir un emballage de protection pour iPad 10 avec une compatibilité Apple Pencil 2. Cette information est précieuse, car elle sous-entend clairement que l'iPad 10 ne sera peut-être compatible qu'avec l'Apple Pencil de 2e génération et que les clients Apple ne pourront probablement pas utiliser l'Apple Pencil d'origine s'ils achètent la dernière génération d'iPad.



Selon une récente indiscrétion propulsée par Mark Gurman, Apple pourrait réaliser l'annonce de l'iPad 10 en même temps que les iPad Pro 2022 aujourd'hui dans un communiqué de presse.



Avec cette nouvelle génération d'iPad d'entrée de gamme, les clients Apple pourront profiter d'un port USB-C, d'un écran légèrement plus grand (10,2 pouces à 10,5 pouces), d'un design qui se rapprocherait de celui de l'iPad Pro, de la puce A14, de la prise en charge de la 5G ainsi que de la suppression de la prise Jack. Pour information, l'iPad 9 était la dernière tablette de la gamme à proposer la prise Jack, une chose qui sera désormais révolue avec l'iPad 10.