Apple a supprimé la prise casque du nouvel iPad 10

Comme le prévoyait la rumeur, le nouvel iPad de dixième génération annoncé hier est dépourvu de prise casque, souvent appelé prise jack. Après son retrait critiqué sur l'iPhone 7 en 2016, le connecteur de 3,5 mm disparaît désormais de toute la gamme iPad. Enfin presque.

La fin de la prise jack

En effet, l'iPad d'entrée de gamme de neuvième génération, qu'Apple continue de vendre mais plus cher, est désormais la seule tablette de la gamme iPad d'Apple à disposer du connecteur audio de 3,5 mm. Les autres modèles, y compris l'iPad mini 6, l'iPad Air 5, l'iPad Pro M2 et le nouvel iPad 10, n'ont qu'un port USB-C en entrée.

Pour la petite histoire, Apple a progressivement retiré la prise casque de ses iPhones, puis des iPad Pro, iPad Air et iPad mini, dans cet ordre. Quand l'iPad 9 sera retiré de la vente (probablement l'an prochain), il n'y aura plus que les Mac qui proposeront la célèbre prise jack.

Une solution de repli

Si vous avez un bon "vieux" casque filaire et que vous avez un iPad récent, sachez que tout n'est pas perdu. Il existe des adaptateurs USB-C vers jack 3,5 mm ou Lightning vers jack 3,5 mm à moins de 10 euros. Une solution pratique qui coûte bien moins chère que de passer aux AirPods Pro 2 par exemple.

