L'iPad 10 n'aura plus de prise Jack assure une rumeur

L'iPhone a été le premier appareil Apple à abandonner la fameuse prise jack, les clients ont été invités à profiter de la connexion Bluetooth ou de passer par un adaptateur Jack vers Lightning. Si cela a très mal été perçu par les consommateurs, aujourd'hui, tout le monde a plus ou moins accepté ce changement. Alors que l'iPad 9 était le dernier iPad à détenir encore une prise Jack, Apple devrait la supprimer dès la 10e génération qui sera bientôt annoncée !

L'iPad 10 n'aura plus de prise Jack

Nous le savons tous, la prise Jack n'a plus d'avenir chez Apple, l'entreprise estime que cette connectique est obsolète et n'a plus sa place sur les iPhone et iPad, bien que l'entreprise la conserve encore sur ses MacBook Pro et MacBook Air de dernière génération...

Selon de récentes sources, la dernière prise casque survivante d'Apple sur les appareils iOS et iPadOS sera supprimée plus tard cette année avec la sortie de l'iPad de 10e génération.

Grâce à cette fuite, nous avons plusieurs informations intéressantes : ce futur iPad aura un nouveau design, un peu plus fin, avec des côtés plats et une bosse pour la caméra arrière. D'après les rendus 3D obtenus par MySmartPrice, l'iPad de 10e génération comprendrait un écran plus grand, un connecteur USB-C (un pas de plus vers l'extinction du Lightning dans l'écosystème), un processeur A14 Bionic, la compatibilité avec la 5G pour la version cellulaire de la tablette, ainsi que d'autres surprises que dévoilera Apple lors de la présentation à venir.



Le rapport l'affirme, la prise Jack de 3,5 mm disparaîtra définitivement, l'iPad 9 était la dernière génération d'iPad à toujours posséder cette connectique, Apple avait déjà procédé à la suppression de la prise Jack sur l'iPad Air, Pro ainsi que l'iPad mini. Cette initiative pour l'iPad 10 suit le mouvement voulu par Apple : exclure complètement cette connectique sur la gamme iPad.

L'annonce de l'iPad 10 devrait avoir lieu au cours du quatrième trimestre de 2022, Apple souhaite absolument commercialiser cette nouvelle génération avant les fêtes de fin d'année, la période où les iPad se vendent le mieux !

L'iPad 10 pourrait être annoncé dans le cadre d'un second événement après celui des iPhone 14 qui aura lieu en septembre comme chaque année.