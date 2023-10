Apple lance un iPad 10 eSIM en Chine

Le document d'assistance explique plus en détail comment configurer une eSIM sur l'iPad de 10e génération mis à jour en Chine continentale et comment activer des forfaits de données cellulaires eSIM sur l'appareil auprès d'opérateurs d'autres pays lors d'un voyage.

China Unicom est actuellement le seul opérateur à prendre en charge la carte eSIM pour l'iPad en Chine continentale, selon un nouveau document d'assistance d'Apple. La prise en charge de la carte eSIM en Chine continentale nécessite un iPad de 10e génération (Wi-Fi + Cellulaire) portant le numéro de modèle A3162. Tous les autres modèles d'iPad et d'iPhone ne prennent pas en charge la sim virtuelle dans le pays. En outre, l'iPad 10 est en promotion en France.

Surprise, Apple a annoncé hier soir une version mise à jour de l'iPad de 10e génération avec prise en charge de l'eSIM en Chine continentale. L'entreprise américaine précise que la tablette sera disponible en précommande en Chine continentale à partir du 19 octobre et sortira le 25 octobre.

1 com

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur.