Apple publie iTunes 12.12.6 pour Windows avec le support des iPad 10 et Pro M2

Apple avait annoncé lors de la WWDC 2019 qu’iTunes n’existerait plus sur Mac avec l’arrivée de MacOS Catalina. Si cela est vrai depuis trois ans, en revanche sur PC, la version Windows continue d’évoluer. La mise à jour publiée hier ajoute le support des derniers iPad présentés la semaine dernière.

iTunes, toujours mis à jour sur Windows

Apple a publié une mise à jour iTunes 12.12.6 pour Windows, le logiciel ajoutant la prise en charge des nouveaux iPad Pro M2 et iPad 10 et corrigeant les failles de sécurité.



La nouvelle version d'iTunes arrive donc juste avant le lancement mercredi des modèles mis à jour de l'iPad et de l'iPad Pro.

L'iPad 10 présente un tout nouveau design qui supprime le bouton Home, des couleurs de châssis vives, une puce de série A mise à jour et un bouton d'alimentation Touch ID, ce qui le place presque au même niveau que l'iPad Air et le rend d’ailleurs difficile à placer dans la gamme.



L'iPad Pro 2022 est doté d'une puce M2 mise à jour, du WiFi 6E et d'une nouvelle fonction de "survol" de l'Apple Pencil qui permet à l'écran de détecter l'Apple Pencil lorsqu'il se trouve à une distance de 12 mm.



iTunes pour Windows peut être téléchargé sur le Microsoft Store ou sur le site web d'Apple.