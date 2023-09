Apple publie iOS 15.7.9, iPadOS 15.7.9, macOS 12.6.9 et macOS 11.7.10

Ce n'est pas parce que vous choisissez de ne pas renouveler votre iPhone ou votre iPad, qu'Apple vous laisse à l'abandon face aux dernières failles de sécurité. La firme de Cupertino continue de déployer des mises à jour importantes pour les anciennes générations d'iPhone et d'iPad qui n'ont pas pu installer iOS 16 et qui ne pourront pas non plus installer iOS 17 dans quelques jours.

À vos téléchargements !

Après avoir déployé iOS 16.6.1 la semaine dernière qui proposait plusieurs correctifs de sécurité importants, Apple s'occupe désormais des utilisateurs qui sont toujours sur le cycle iOS 15 et iPadOS 15 par contrainte ou par choix. Le géant californien publie ce soir la mise à jour iOS 15.7.9 et iPadOS 15.7.9, deux nouvelles mises à jour qui ne fourniront aucune nouveauté ni amélioration de stabilité, mais qui corrigeront plusieurs failles de sécurité qui pourraient être exploitée par les hackers.



Comme d'habitude, Apple reste muet dans les notes de mise à jour et n'explique pas ce que la mise à jour apporte réellement à votre iPhone et iPad, toutefois, l'entreprise affirme qu'il s'agit d'une "mise à jour majeure pour la sécurité".

Qui est concerné ?

Si vous possédez un iPhone 6S, un iPhone 7, un iPhone SE de 1ère génération, un iPad Air 2, un iPad mini de 4e génération ou un iPod Touch de 7e génération, vous pouvez installer la mise à jour dès maintenant. Si vous êtes sur un iPhone qui est toujours sous iOS 15 et que vous avez la possibilité de passer à iOS 16, il est bien évidemment recommandé de le faire, en plus de profiter de nouveautés, vous aurez aussi les correctifs de sécurité puisque la mise à jour équivalent à celle-ci est déployée également dans le cycle iOS 16.

Les Mac se mettent à jour

Du côté des Mac, Apple publie également deux mises à jour correctives, à la fois pour macOS Monterey (macOS 12.6.9) et pour macOS Big Sur (macOS 11.7.10). Au programme, pas de nouveautés, mais des correctifs de sécurité pour renforcer la sécurité des utilisateurs face aux dernières cyberattaques pour récupérer des données personnelles sur vos appareils.