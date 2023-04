Apple publie les mises à jour iOS 15.7.5, macOS 11.7.6 et macOS 12.6.5

Si vous détenez un Mac d'ancienne génération qui ne peut pas installer macOS Ventura, sachez que deux nouvelles versions logicielles sont disponibles, Apple a lancé le déploiement de macOS 11.7.6 et macOS 12.6.5 . Les deux mises à jour règlent également des problèmes de sécurité.

Dès ce soir, les iPhone non éligibles à iOS 16 peuvent télécharger la mise à jour iOS 15.7.5 . Cette nouvelle version ne vous apportera aucune nouveauté, mais vous fournira des correctifs importants qui s'occupent de plusieurs failles de sécurité sur lesquelles travaillent depuis un bon moment les développeurs de l'Apple Park. Voici ce que corrige iOS 15.7.5 : IOSurfaceAccelerator

Ce n'est pas parce que vous n'avez pas voulu investir dans un iPhone ou un Mac plus récent qu'Apple vous abandonne parmi les failles de sécurité. Même avec iOS 16 et macOS Ventura disponible, Apple continue le développement des anciennes mises à jour pour continuer à assurer une certaine sécurité face aux nouvelles attaques qui profiteraient de diverses failles.

1 com

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur.