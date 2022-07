Apple publie la Release Candidate d'iOS 15.6, tvOS 15.6, watchOS 8.7 et macOS 12.5

Apple a diffusé ce soir les versions Release Candidate des prochaines mises à jour d'iOS 15.6 et d'iPadOS 15.6 aux développeurs et aux bêta-testeurs publics inscrits au programme, le nouveau logiciel arrivant une semaine après la diffusion des cinquièmes bêtas. Dans la foulée, le constructeur a publié tvOS 15.6, watchOS 8.7 et macOS 12.5.

iOS 15.6 en version RC

Les développeurs peuvent télécharger iOS 15.6 sur iPhone ou iPadOS 15.6 sur iPad par le biais du site Apple Developer Center ou sans fil pour ceux qui ont déjà installé le profil approprié sur leur appareil. Les bêta-testeurs publics peuvent télécharger le profil sur le site de bêta-testeurs d'Apple.



Selon les notes de mise à jour d'Apple, la mise à jour ajoute de nouvelles options pour les évènements sportifs en direct et résout les problèmes liés aux paramètres de stockage de l'appareil, à Safari, etc.

L'application TV ajoute la possibilité de relancer un match de sport en direct déjà en cours et de faire une pause, un retour en arrière ou une avance rapide.

Correction d'un problème où les paramètres peuvent continuer à afficher que le stockage de l'appareil est plein même s'il est disponible.

Correction d'un problème pouvant entraîner le ralentissement ou l'arrêt de la réponse des appareils braille lors de la navigation dans Mail.

Correction d'un problème dans Safari où un onglet peut revenir à la page précédente.

iOS 15.6 et iPadOS 15.6 pourraient être les dernières mises à jour d'iOS 15 et iPadOS 15, car Apple travaille actuellement sur iOS 16, dont la sortie est prévue cet automne.

macOS 12.5 en RC

Apple a également publié la version release candidate d'une prochaine mise à jour de macOS Monterey 12.5 aux développeurs.



Pour l'installer, les développeurs enregistrés au programme doivent bien évidemment télécharger passer par le centre des développeurs Apple et installer un profil avant de retrouver la mise à jour dans les préférences système.



Rien n'a encore été dit sur les nouvelles fonctionnalités ou les changements qui pourraient être inclus dans macOS Monterey 12.5, et rien de nouveau n'a été trouvé dans les cinq premières bêtas.



macOS Monterey 12.5 pourrait être l'une des dernières mises à jour du site macOS Monterey, car Apple se concentre désormais sur macOS Ventura, le système d'exploitation Mac de nouvelle génération qui sera disponible cet automne.

Les autres RC

Apple a également publié de nouvelles versions RC de tvOS 15.6 pour l'Apple TV et watchOS 8.7 pour l'Apple Watch.