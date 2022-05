Apple publie la 2e bêta d'iOS 15.6, d'iPadOS 15.6, de macOS 12.5, tvOS 15.6 et watchOS 8.7

Julien Russo

Après la mise en ligne de la première bêta d'iOS 15.6 et d'iPadOS 15.6 il y a deux semaines, Apple passe désormais au niveau supérieur en ouvrant ce soir l'accès à la seconde bêta d'iOS 15.6, iPadOS 15.6, de macOS 12.5, tvOS 15.6 et watchOS 8.7. Comme d'habitude, les nouvelles versions sont disponibles pour les développeurs exclusivement.

Développeurs, à vos téléchargements !

Les développeurs enregistrés peuvent dès maintenant télécharger les secondes bêtas de la prochaine grosse évolution logicielle de l'écosystème Apple. L'installation de ces nouvelles versions se fait exclusivement sur les appareils éligibles.



Pour télécharger la deuxième bêta sur iPhone et iPad, les développeurs peuvent se rendre dans les réglages de leur iPhone et iPad dans "Général" puis "Mise à jour logicielle".

La bêta est aussi disponible à partir du Centre des développeurs Apple.

Pour le moment, les nouveautés sont inconnues, mais comptez sur nous pour mettre à jour cet article dès que les changements seront détectés !

Comment télécharger macOS 12.5 bêta 2 ?

Comme pour iOS 15.6 et iPadOS 15.6, le téléchargement est réservé pour l'instant uniquement aux développeurs, un choix que fait Apple en cas de bug critique. Le téléchargement se réalise dans les "Préférences système" et dans la rubrique "Mise à jour de logiciels".



Attention aux développeurs qui travaillent depuis leur Mac, il n'est pas forcément conseillé d'installer les premières bêtas, elles peuvent poser des difficultés en termes de stabilité et compatibilité avec certaines applications.



À noter également qu'Apple vient de déployer la deuxième bêta de tvOS 15.6 et watchOS 8.7. Ces nouvelles versions d'essais ne sont évidemment accessibles que pour les développeurs.