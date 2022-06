Bêta 3 pour iOS 15.6, iPadOS 15.6, tvOS 15.6, macOS 12.5 et watchOS 8.7

⏰ Hier à 23:15

Medhi Naitmazi

Nous en sommes déjà à la bêta 3. Il ne s'agit pas d'iOS 16, mais bien d'iOS 15.6 et de ses congénères. Après la bêta 1 le 18 mai, puis la bêta 2 le 31, voilà donc la troisième version d'iOS 15.6, iPadOS 15.6, tvOS 15.6, macOS 12.5, et watchOS 8.7. Comme d'habitude, les nouvelles mises à jour sont seulement disponibles pour les développeurs dans un premier temps.

Une nouvelle bêta d'iOS pour les développeurs

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas pour les développeurs, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle sur votre iPhone ou iPad pour télécharger la bêta 3 d’iOS 15.6 (build 19G5046d).



Aucune nouveauté n'a été détectée sur les deux premières bêtas d’iOS 15.6, Apple étant concentrée sur les corrections avant la sortie d'iOS 16 dont la bêta 2 devrait arriver dans quelques jours. Le souci d'Apple Music qui se plaçait automatiquement dans le dock a été corrigé.

Et les autres bêta 3

Parallèlement à iOS, Apple propose la bêta 3 de macOS 12.5 sur Mac (build 21G5046c). Aucune nouveauté non plus, tout comme watchOS 8.7 (build 19U5046b) et tvOS 15.6 bêta 3 (build 19M5046c).



Sur Mac, il faut aller dans Préférences système puis Mise à jour de logiciels pour trouver la mise à jour, si vous avez installé le profil développeur depuis le Dev Center d'Apple.