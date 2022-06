iOS 16 et iPadOS 16 bêta 1 : Apple propose une remontée automatique en cas de bug

⏰ Il y a 4 heures

William Teixeira

3



Quand vous installez une bêta sur l'un de vos appareils Apple, la firme de Cupertino attend de vous que vous participiez à la remontée des bugs pour permettre de les corriger. Sans les précieux signalements de la part de la communauté des développeurs et testeurs publics, le programme de bêta prend plus de temps et la version officielle peut inclure encore des instabilités à son lancement.

iOS 16 et iPadOS 16 vous encouragent au signalement

Beaucoup de propriétaires d'iPhone et d'iPad qui installent une bêta le font uniquement pour profiter des nouveautés et partager des captures d'écrans sur les réseaux sociaux, ce qui agace un peu Apple. Plusieurs jours avant la sortie de la bêta 1 d'iOS 16 et d'iPadOS 16, Apple a rappelé sur le portail des développeurs que quand on prend la décision d'installer une bêta cela ne doit pas être que pour le "plaisir" d’avoir de nouvelles fonctionnalités, mais aussi par esprit de participation et de coopération dans la découverte de bugs, de plantages et de crashs.



Conscient que son système de remontée peut être parfois pénible et compliqué, Apple a modifié la procédure de soumission des signalements d'instabilités sur iOS 16 et iPadOS 16 bêta 1. Auparavant, le seul chemin possible pour faire une remontée était de passer par l'application préinstallée "Feedback", désormais les utilisateurs peuvent faire une remontée directement depuis une pop-up qui s'ouvre automatiquement au milieu de leur écran.

Avec cette approche, Apple souhaite supprimer l'aspect démotivant de faire une remontée dans le cadre d'un programme de bêta iOS et iPadOS. Avec ce nouveau système de signalement, les utilisateurs n'auront plus aucune excuse de ne pas le faire, car ça devient très simple :

Vous avez un plantage avec votre iPhone et/ou iPad ?

Vous recevez instantanément la pop-up ci-dessus.

Vous recevez instantanément la pop-up ci-dessus. Vous avez un redémarrage intempestif de votre iPhone et/ou iPad ?

Vous recevez instantanément la pop-up ci-dessus.

Vous recevez instantanément la pop-up ci-dessus. Vous avez un bug grave en lien avec le système ?

Vous recevez instantanément la pop-up ci-dessus.

Si l'utilisateur appuie sur le bouton "partager", il transmettra directement aux développeurs Apple le problème qu'il a rencontré ainsi que les journaux qui pourront apporter plus de précisions sur ce qui a déclenché ce bug.



Sans surprise, plus Apple obtiendra de remontées, plus vite les bugs seront résolus et plus vite le programme de bêta se terminera pour l'étape suivante : la disponibilité de la mise à jour pour tous les utilisateurs.



À noter que l'application Feedback reste disponible sur la bêta 1 d'iOS 16 et iPadOS 16, ce nouveau système est juste présent pour pousser les utilisateurs à réaliser plus de signalements. L'app reste en elle-même la meilleure solution pour les remontées détaillées et celles qui ne sont pas détectées par ce nouveau système automatisé.