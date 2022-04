Apple publie la 3e beta d'iOS 15.5, iPadOS 15.5, watchOS 8.6, macOS 12.4 et tvOS 15.5

Apple publie ce soir la bêta 5 des prochaines mises à jour iOS 15.4, iPadOS 15.4 et tvOS 15.4 aux développeurs. Il s'agit d'une nouvelle version dans le programme de bêta avant la Release...

À noter également que watchOS 8.6 et tvOS 15.5 sont disponibles pour les développeurs. Direction l'application "Watch" sur l'iPhone et "Réglages" sur l'Apple TV pour installer la troisième bêta.

Comme pour iOS 15.5 et iPadOS 15.5, le téléchargement est réservé pour l'instant uniquement aux développeurs, un choix que fait Apple en cas de bug critique. L’installation se réalise dans les "Préférences système" et dans la rubrique "Mise à jour de logiciels" . Attention aux développeurs qui travaillent quotidiennement depuis leur Mac, il n'est pas conseillé de sauter directement sur les premières bêtas, pour des raisons évidentes de stabilité.

Pour installer la troisième bêta d'iOS 15.5 et iPadOS 15.5, direction les réglages de l'iPhone et l'iPad puis dans "Général" vous trouverez "Mise à jour logicielle". La bêta est aussi disponible à partir du Centre des développeurs Apple .

Les développeurs enregistrés peuvent dès maintenant télécharger la troisième bêta de la prochaine grosse évolution logicielle des iPhone, iPad, Apple TV, Apple Watch et Mac. Évidemment, il est nécessaire d'avoir un appareil compatible, ce qui concernera également les testeurs publics qui auront l'accès dans les 24h maximum .

Apple passe au niveau supérieur en proposant ce soir la 3e bêta d'iOS 15.5, iPadOS 15.5, watchOS 8.6, tvOS 15.5 et macOS 12.4. Comme d'habitude, les nouvelles versions sont disponibles pour les développeurs exclusivement pendant une courte période avant un déploiement aux testeurs publics.

