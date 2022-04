iOS 15.5 prépare l'arrivée des paiements externes dans l'App Store

iOS 15.5 devrait être une mise à jour historique du côté d'Apple. En effet, ce sera la première fois que des applications présentes sur l'App Store peuvent mettre en avant un lien qui redirige automatiquement vers le site web de la société ou vers une page d'achats et d'abonnements en dehors de la boutique d'apps.

iOS 15.5 : la révolution de l'App Store

Si vous suivez l'actualité d'Apple au quotidien, vous êtes à coup sûr au courant que l'App Store est actuellement bousculée de droite à gauche et commence à sentir la pression qui pèse sur ses épaules, à tel point que certains changements, auparavant inimaginables, pointent le bout de leur nez.



Pour calmer la situation, Apple a récemment accepté la mise en place de liens externes pour quelques applications. Concrètement, une application comme Netflix va enfin pouvoir ajouter un lien dans son app iOS qui redirige vers son site web, sur une page dédiée à l'abonnement.



Mais le créateur de l'iPhone n'a pas l'intention de tout céder sans rien faire. Comme indiqué par 9To5Mac et confirmé par nos soins, la première bêta d'iOS 15.5 ajoute définitivement les achats externes pour toutes les applications de type "Lecture". Bien évidemment, Apple a ajouté sa petite touche personnelle, à savoir des messages d'avertissements concernant cette nouvelle méthode.

Exemple concret, si vous supprimez une application de votre iPhone qui prend en charge les paiements alternatifs, iOS vous affichera une nouvelle alerte indiquant que les achats et abonnements effectués sur cette application via un lien externe ne seront pas gérables sur l'App Store. Autrement dit, il est possible d'acheter en dehors de l'app iOS mais rien ne sera modifiable dans la boutique d'applications.



Étant donné qu'Apple le fait un peu à contre cœur, il est facile d'imaginer que la marque fera tout ce qui est en son possible pour décourager les utilisateurs d'utiliser cette méthode. Une autre alerte devrait d'ailleurs être affichée sur votre écran lorsque vous téléchargez pour la première fois une application qui est autorisée aux paiements externes.



Pour finir, rappelons que les applications de type "Lecture" sont celles proposant un contenu numérique comme des livres, de l'audio, de la musique ou encore de la vidéo. Il ne reste plus qu'à patienter jusqu'à la sortie officielle d'iOS 15.5 pour savoir quelles sont réellement les applications concernées par le sujet.