App Store : un recours collectif néerlandais demande 5 milliards d'euros à Apple

Il y a 9 heures

Services Apple

Alexandre Godard

Réagir



Un recours collectif déposé aux Pays-Bas demande à Apple de payer une amende de 5 milliards d'euros pour avoir enfreint les règles avec son App Store depuis 2009. S'il y a peu de chance que le créateur d'iOS paye cette somme, on retiendra que cela ne fait plus aussi peur qu'auparavant d'attaquer des entreprises puissantes comme Apple.

5 millions milliards d'euros !

L'année 2022 ne serait-elle pas l'année de tous les dangers pour Apple et son écosystème ? En effet, des pays comme la Corée du Sud ou encore les Pays-Bas sont passés à l'attaque à l'encontre du géant américain avec la ferme intention cette fois-ci de ne pas lâcher.



Du côté des Pays-Bas, les paiements tiers sur l'App Store ont été rendus obligatoires par les instances du pays il y a quelques mois. Suite au refus de la pomme de se conformer aux décisions, une amende de 5 millions d'euros par semaine a été mise en place à son encontre. La Commission Européenne s'était d'ailleurs agacée de la situation, même si Apple avait déclaré avoir fait le nécessaire.

Tout récemment, c'est l'Union Européenne toute entière qui a lancé un pavé dans la mare dans laquelle baignent les GAFAM depuis de nombreuses années. Avec le projet de loi DMA, l'UE souhaite qu'Apple, Google, Meta et compagnie s'ouvrent à 200% au monde extérieur pour casser la dynamique anti-concurrentielle. S'il est validé, ce projet de loi pourrait être en place dès le printemps 2023 et devrait à coup sûr créer un sacré patacaisse.



En attendant, ce sont les Pays-Bas, une fois de plus, qui posent de gros soucis à la firme de Cupertino. La Consumer Competition Claims Foundation, chargée de protéger les utilisateurs contre les pratiques déloyales des entreprises, vient de déposer un recours collectif contre Apple et réclame pas moins de 5 milliards d'euros de dédommagement.



La plainte englobe toutes les fautes commises par l'App Store et son comportement anti-concurrentiel depuis sa date de création, soit en 2009. Toutes les personnes qui résident dans l'Union Européenne ayant acheté un produit sur l'App Store entre 2009 et maintenant sont invitées à se joindre au recours collectif pour qu'il gagne en puissance lorsqu'il sera étudié en justice.



La bataille entre l'Union Européenne et les géants de la technologie américains ne fait que commencer et si 2022 est déjà brûlant, 2023 devrait être à un niveau supérieur. Nous l'avons répété plusieurs fois mais même pour l'UE, il sera difficile de faire plier ces entreprises devenues plus puissantes et plus influentes que certains pays à travers la planète. Plus de doute, la guerre du numérique sera la plus importante dans les années à venir.