Angry Birds Journey prépare son arrivée sur App Store

Rovio est peut-être en train de faire revivre le jeu Angry Birds original avec un remake en 2022, mais le studio scandinave a également un nouveau titre en préparation, Angry Birds Journey. Et justement, il semble que ce soit un sacré voyage puisque le jeu est en soft-launch depuis mars 2020, au départ sous le nom de Angry Birds Casual, avant d'être renommé en janvier 2021.



Si vous aviez raté sa présentation, il s'agit d'une version vraiment accessible et directe de la formule Angry Birds, un retour aux sources optimisé pour plaire au plus grand nombre.

Voici la bande-annonce qui accompagne l'annonce :

Angry Birds Journey remplace Angry Birds Casual

Lancez des oiseaux avec la fronde et renversez des tours pour résoudre des énigmes et sauver d'adorables nouveau-nés dans ce jeu de tir décontracté et facile à vivre. Détendez-vous avec le jeu Angry Birds le plus amusant et accessible à ce jour! Unissez les lucioles avec leurs âmes sœurs et résolvez de nombreuses autres énigmes dynamiques.

Il y a en fait plusieurs autres clips courts comme celui ci-dessus sur la chaîne Youtube d'Angry Birds, et comme vous pouvez le voir, ce titre présente un style artistique plus stylisé et presque enfantin par rapport aux jeux Angry Birds précédents. On sent l'envie de Rovio d'attirer des joueurs plus jeunes ou des profiles plus féminins. À la fin de la semaine dernière, Rovio a annoncé sur son blog que le long bêta test de ce jeu allait enfin prendre fin avec le lancement officiel mondial d'Angry Birds Journey en janvier 2022. Nous mettrons évidemment à jour l'article dès sa sortie.

