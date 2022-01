Angry Birds Journey signe le retour des piafs sur iOS et Android

Annoncé depuis mars 2020, Angry Birds Journey aura un parcours plutôt sinueux avec un changement de nom et un décalage du calendrier. Appelé Angry Birds Casual au départ, le dernier né de Rovio a finalement été renommé Journey lors de la phase de soft-launch qui a eu lieu quasiment tout au long de l'année 2021. Un titre à découvrir sur iPhone, iPad et Android.

Consultez la vidéo d'Angry Birds Journey :

Et oui, la licence n'a pas dit son dernier mot. Après s'être perdu dans divers spin-off plus ou moins réussis, les développeurs finlandais de la société fondée en 2003 ont décidé de revenir aux sources en proposant un gameplay classique, mais saupoudré de puzzles amusants et relaxants, le tout mis en valeur par un semblant de scénario. Bien évidemment, Angry Birds est gratuit avec une tonne d'achats intégrés, ce qui devrait permettre de renflouer les caisses de l'éditeur qui a tout de même prévu de nouvelles mécaniques grâce à des oiseaux aux capacités inédites pour vous tenir en haleine. L'enrobage est toujours aussi agréable, que ce soit les graphismes ou bien la bande-son.



Lancez les oiseaux avec votre fronde et faites s'effondrer les tours pour résoudre les casse-têtes et secourir les adorables poussins dans ce jeu de lancer casual et simple. Détendez-vous et défoulez-vous en jouant au jeu Angry Birds le plus amusant et le plus accessible ! Retrouvez les âmes sœurs des lucioles et résolvez de nombreux autres casse-têtes dynamiques.