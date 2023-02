Rovio retire Angry Birds sur Android et va renommer le jeu sur iOS

Angry Birds est certainement l'un des jeux mobiles les plus populaires de tous les temps, et la nouvelle décision de Rovio ne devrait pas ravir les joueurs sur Android.



En 2021, Rovio a annoncé le retour du jeu original sous la forme de Rovio Classics : Angry Birds sur iOS et Android sorti en avril 2022. Cette version premium était un parfait condensé de nostalgie avec un nouveau moteur.

Malheureusement, Rovio a annoncé qu'elle retirait de la liste la version Android de Rovio Classics : Angry Birds ce jeudi et qu'elle renommera la version iOS en attendant un examen plus approfondi. Il est donc probable que la version iPhone soit également retirée à terme.

