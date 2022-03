Apple accepte les premières apps avec des liens externes pour payer

Après avoir annoncé une inflexion historique à l'automne dernier à propos des moyens de paiement dans les application , Apple a commencé à accepter les demandes des développeurs d'applications de lecture pour autoriser l'utilisation de liens externes permettant aux clients de s'inscrire et de gérer leurs comptes en dehors de l'App Store. Dans le même temps, Apple a également modifié sa politique concernant les applications de rencontre aux Pays-Bas après avoir été critiqué par les autorités de régulation néerlandaises.

