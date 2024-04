Apple accepte de payer pour se débarrasser d’un procès sur les cartes cadeaux

Face à des recours collectifs qui durent trop longtemps et où la condamnation pourrait être plus douloureuse qu’un arrangement financier avec les plaignants, Apple n’hésite pas à payer (avec l’accord du juge) les consommateurs mécontents pour qu’ils arrêtent la poursuite judiciaire. C’est le cas avec une affaire qui dure depuis 2020 sur une arnaque liée aux cartes cadeau !

Apple veut se débarrasser de cette affaire

Apple a accepté de régler une poursuite judiciaire datant de 2020 liée à ses cartes-cadeaux. La société était accusée de ne pas avoir suffisamment soutenu les victimes d’une escroquerie impliquant ses cartes disponibles en achat en Apple Store et chez les revendeurs. Les plaintes déposées contre Apple évoquaient sa passivité face à une fraude où des escrocs se faisaient passer pour des agents de l’IRS (Internal Revenue Service), poussant les victimes à régler de fausses dettes fiscales avec des cartes-cadeaux Apple. L’allégation principale de cette affaire était que la firme de Cupertino a bénéficié indirectement de cette escroquerie, étant donné que les escrocs utilisaient ensuite les codes de ces cartes pour acquérir des produits Apple ou financer des applications sur l’App Store.



Un accord a récemment été négocié à San Jose, Californie. Ce compromis, toujours en cours de finalisation, devrait être présenté au juge de district Edward Davila pour approbation. Cela fait suite au refus du juge, en juin 2022, de rejeter la plainte contre Apple, malgré les arguments de la firme concernant sa politique de non-remboursement des cartes-cadeaux.

Cette affaire couvre les victimes escroquées entre 2015 et juillet 2020, ce qui doit probablement concerner des milliers de personnes aux États-Unis. Apple a été critiqué pour ne pas avoir aidé ces victimes, bien qu’elle ait conservé les fonds sur les cartes iTunes pendant 4 à 6 semaines et prélevé une commission de 30 % sur chaque vente. Les détails précis concernant l’indemnisation des victimes et le calendrier des paiements demeurent cependant non divulgués à l’heure actuelle.



Ce qui a aidé Apple au cours des audiences de ce procès, c’est que l’entreprise mentionne bien sur les cartes cadeaux que le code ne doit pas être communiqué à un tiers que l’on ne connaît pas, mais malgré cette phrase, l’arnaque a quand même fonctionné auprès de nombreuses personnes.



La résolution de cette affaire représente un soulagement pour Apple, le géant californien a été confronté à la pression publique et juridique avec ce procès. Il reste à voir comment l’entreprise ajustera ses politiques et pratiques à l’avenir pour prévenir des situations similaires et éviter de nouvelles poursuites de ce type.



