Apple lance son Black Friday 2023 avec des cartes cadeaux

Apple ne fait jamais les choses comme les autres. Depuis des années, en lieu et place des traditionnelles promotions du Black Friday, la firme propose des cartes cadeaux d'un montant variable pour l'achat d'un produit Apple. En 2023, rien ne change, on retrouve des offres allant de 25 à 150 €. Exactement comme le Black Friday 2022.

C'est ça le Black Friday "made in" Apple

Comme expliqué sur la page dite "évènement shopping", Apple ne baisse pas le prix de ses appareils, mais, en échange de tout achat, elle offre une carte dont le montant peut aller jusqu'à 150 €. Cette dernière sera évidemment à utiliser sur l'Apple Store, en ligne ou en physique pour s'offrir encore plus de produits Apple. Malin.



Reste que tous les produits ne sont pas éligibles à cette offre. En effet, vous n'aurez pas de carte en achetant un iPhone 15, un MacBook Pro M3 ou une Apple Watch Ultra 2. Idem pour les produits reconditionnés ou achetés sous la bannière "étudiants". En revanche, vous pouvez cumuler avec les offres de reprise, du 24 au 27 novembre inclus.

Voici le montant des cartes cadeaux offertes par Apple pour le Black Friday 2023 :

AirPods 2, AirPods 3 : 25 €

AirPods Pro 2 : 50 €

AirPods Max : 75 €

iPhone SE : 25 €

iPhone 13 : 50 €

iPhone 14 : 75 €

Mac mini M2 : 100 €

MacBook Air M1/M2 : 150 €

iPad mini, iPad 10 : 50 €

iPad Air 5 : 75 €

iPad Pro M2 : 100 €

Apple Watch SE, Apple Watch Series 9 : 50 €

Apple TV 4K : 25 €

HomePod 2 : 50 €

Beats Studio Pro, Beats Solo 3, Powerbeats Pro, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds+, Beats Studio Buds ou Beats Flex : 50 €

Smart Keyboard Folio : 25 €

Magic Keyboard, Magic Keyboard Folio : 50 €

Apple Pencil 2ᵉ génération : 25 €

Vous avez ciblé plusieurs produits parmi la liste ? Sachez qu'Apple limite l'offre des cartes cadeaux à deux produits par clients... Oui, c'est très restrictif, alors mieux vaut attendre les vraies promotions du Black Friday qui arrivent dans quelques jours. Amazon propose déjà plusieurs réductions dont une sur le MacBook Air M2.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.