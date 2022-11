Le Black Friday Apple aura lieu du 25 au 28 novembre à coup de cartes cadeaux

Sans crier gare, Apple vient d'annoncer son « évènement shopping », l'équivalent de ses offres Black Friday qui se déroulera cette année sur quatre jours. Encore une fois, pour l'achat de produits de la marque, les clients recevront une carte cadeau valable en Apple Store pour l'achat de matériels et accessoires, mais aussi sur l'App Store pour les achats dématérialisés d'apps, de jeux et de services.

