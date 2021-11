Apple lance son Black Friday 2021 avec des cartes cadeaux

Il y a 9 heures (Màj il y a 6 heures)

Actualité Apple

Alban Martin

9



C'est le rendez-vous importé des États-Unis, le Black Friday est déjà là pour profiter de promotions avant les fêtes de fin d'année. Après une année 2020 chamboulée, Apple lance cette grande opération dans la plupart des régions dont la France. Cette fois encore, vous n'aurez droit qu'à des cartes cadeaux offertes pour l'achat d'un produit de la marque.

Le Black Friday 2021 est annoncé en France

Vous le savez, "Apple" et "Promotion" vont rarement ensemble, en tout cas sur le site du constructeur. Si la majorité des fabricants et revendeurs proposent de belles réductions, Apple ne se contente que de cartes cadeaux. Pour en profiter, il faut acheter un produit de la marque. Votre récompense vous sera donc utile pour vous offrir un autre produit Apple. Malin.



N'oublions pas que les cartes cadeaux Apple permettent également de régler vos achats d'application sur l'App Store ou vos abonnements mensuels type Apple Arcade, Apple TV+, etc.



Voici ce qu'on peut obtenir pour un achat passé sur l'Apple Store en ligne (ou en boutique physique) du 26 au 29 novembre d'après le site d'Apple :

Carte cadeau Produits 25 € AirPods 2, AirPods 3, AirPods Pro 50 € Produits Beats, Apple TV, iPad mini, iPhone SE, iPhone 12, iPhone 12 mini, Apple Watch Series 3, Apple Watch SE 75 € AirPods Max 100 € MacBook Air, MacBook Pro, Mac mini, iPad Pro 200 € iMac

Malheureusement, les cartes cadeaux ne concernent pas tous les produits Apple. Par exemple, les iPhone 13, l'iPad Air 4 ou encore les nouveaux Mac M1 Pro / Max avec Apple Silicon ne sont pas éligibles à cette offre spéciale Black Friday. Apple sait très bien que ses nouveautés se vendent toutes seules !

Qui va se laisser tenter par un produit Apple grâce à ces réductions ? Si vous préférez simplement payer moins chers, rappelons notre dossier spécial Black Friday chez Amazon avec des iPhone, Apple Watch et Mac.