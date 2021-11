Amazon lance son Black Friday Week 2021

Apple a relancé aujourd'hui son offre saisonnière pour la prochaine rentrée scolaire aux États-Unis et au Canada, offrant aux étudiants des AirPods gratuits ainsi que l'achat de...

C'est le rendez-vous de tous les shopping addict, c'est aussi le moment de faire de belles économies pour préparer les cadeaux de Noël ! Bien évidemment... On parle du Black Friday. Malgré la...

Amazon a été l'un des grands gagnants de l'année 2020, grâce au confinement et aux commerces fermés, les commandes ont explosé toute l'année ! Sans grande surprise, la période du Black...

Le Black Friday aura officiellement lieu le 26 novembre 2021, mais comme cette période de l'année est tellement avantageuse en matière de ventes et de bons plans, la majorité des revendeurs...

Vous attendez toujours le Black Friday pour réaliser vos achats de Noël ? Cette année, préparez-vous à des offres exceptionnelles sur de nombreuses catégories de produits. Amazon a aujourd'hui ouvert le bal de sa catégorie spéciale Black Friday, le géant américain propose plusieurs réductions sur les écrans de PC gamer, les écouteurs sans fil, les casques ou encore les aspirateurs connectés On vous a fait un petit concentré des meilleures offres à retrouver dès maintenant chez Amazon ! Attention, si vous êtes intéressé par un article, allez-y rapidement, car les stocks sont limités pour certains produits en raison de la pénurie de certains composants et puces.

Le Black Friday aura officiellement lieu le 26 novembre 2021, mais comme cette période de l'année est tellement avantageuse en matière de ventes et de bons plans, la majorité des revendeurs proposent déjà des offres en avant-premières. Amazon a mis en ligne plusieurs réductions avec parfois des -50% sur certains produits.

