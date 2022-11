Black Friday Week : profitez du Wi-Fi 6 grâce au routeur eero 6 !

Il vous arrive de ressentir des lenteurs quand êtes sur internet, quand vous jouez en ligne ou que vous regardez des vidéos en streaming ? Il serait peut-être temps d'upgrader votre routeur ou de remplacer votre box par un routeur ultra-performant ! Amazon propose en ce moment une offre exceptionnelle sur le eero 6. On vous dévoile l'ensemble de ses points forts.

Le Wi-Fi 6, chez vous dès maintenant

C'est la folie en ce moment sur Amazon, depuis plusieurs jours, on retrouve la "Black Friday Week", l'occasion de profiter d'une multitude de réductions parfois très agressives sur certains produits populaires. Pour une durée limitée, Amazon propose son eero 6 avec une importante remise. Si vous ne connaissez pas encore, il s'agit d'un routeur Wi-Fi 6 qui s'engage à booster le réseau à votre domicile, mais aussi à apporter une stabilité irréprochable, même si plusieurs appareils sont connectés en simultané.



Avec le eero 6, on retrouve de nombreux avantages :

Une couverture jusqu'à 140 m²

Un débit descendant pouvant aller jusqu'à 900 Mbit/s

Une compatibilité avec la technologie Wi-Fi maillée d'eero

75 appareils pris en charge en même temps (grâce au bibande)

Une application iOS et Android pour vous accompagner

En plus d'être l'un des routeurs Wi-Fi 6 avec le meilleur rapport qualité/prix, Amazon propose également une fantastique application pour gérer le routeur depuis votre smartphone. Celle-ci est disponible gratuitement sur l'App Store et le Google Play Store !



Sur l'application, vous pouvez installer les dernières mises à jour à votre routeur, visualiser et administrer votre réseau n'importe où (modification du nom, clé WiFi, canal...), partager l'accès Wi-Fi à vos invités, piloter le temps d'écran de vos enfants et planifier des coupures de réseau, bloquer certains appareils à rejoindre le réseau Wi-Fi...

La seule chose payante depuis l’app eero, c'est "eero Secure", il s'agit d'une section de l'application dédiée à mieux comprendre l'activité sur son réseau Wi-Fi. Il sera possible d'examiner les menaces qui ont été paralysées, la quantité de publicités qui ont été stoppées... Les possibilités sont nombreuses et vous pourrez profiter d'un essai gratuit de 30 jours.

Descriptif technique et compatibilité Alexa

Avec son eero 6, Amazon propose un port USB-C (pour alimenter le routeur) ainsi que deux ports Gigabit qui offrent une détection automatique. Le routeur est également équipé d'un voyant LED permettant de connaître son statut d'activité en temps réel.



Amazon donne par ailleurs une compatibilité avec Alexa. Si vous possédez une enceinte Echo, vous pourrez effectuer des actions sur la configuration de votre routeur directement avec des commandes vocales. Des ordres comme "Alexa, désactive le Wi-Fi" seront disponibles !



L'Amazon eero 6 est disponible à seulement 83€ au lieu de 119€ (-30%). Les abonnés Amazon Prime peuvent profiter des avantages de la livraison en 1 jour ouvré ou le soir même en fonction de votre localisation. À noter qu'il est possible d'obtenir l'eero 6 et 1 ou 2 répéteurs si vous possédez une superficie supérieure à 140 m² à votre domicile.

