Philips Hue se lance à fond dans l'IA pour 2025

Philips Hue fait comme tout le monde et s'équipe d'une intelligence artificielle pour son écosystème. Cette année, un assistant IA sera déployé dans l'application pour aider les utilisateurs à choisir un éclairage. On note également le nouveau partenariat avec LG et les fonctionnalités supplémentaires pour la sécurité du domicile.

L'IA s'immisce dans l'écosystème Philips Hue

Philips Hue, leader mondial de l’éclairage intelligent, a annoncé le 7 janvier 2025 une série d’innovations intégrant l’intelligence artificielle (IA) pour transformer l’expérience des utilisateurs en matière d’éclairage, de divertissement et de sécurité à domicile.

La nouvelle application Philips Hue intègre un assistant génératif d’IA permettant de créer des ambiances lumineuses personnalisées en fonction de l’humeur, de l’occasion ou du style. Les utilisateurs peuvent saisir ou prononcer des commandes pour générer l’éclairage souhaité, avec des fonctionnalités de rétroaction pour une amélioration continue. Cette innovation marque le début d’une expérience domestique plus intelligente et intuitive.

• L’assistant IA peut générer des scénarios lumineux sur mesure en fonction des préférences de l’utilisateur. Il suffit de décrire l’ambiance souhaitée, comme une soirée détente, une fête entre amis, ou une ambiance romantique.

• Les suggestions lumineuses sont adaptées aux couleurs, à l’intensité, et même à la dynamique des lumières selon les besoins exprimés.

• Les utilisateurs peuvent interagir avec l’assistant via des commandes vocales ou en écrivant leurs souhaits dans l’application.

• Par exemple, une simple commande comme “crée une ambiance chaleureuse pour un dîner” déclenche instantanément un éclairage approprié.

• L’assistant apprend des interactions passées pour mieux comprendre les goûts et anticiper les besoins.

• Au fil du temps, il propose des ajustements et des recommandations de plus en plus précises.

Hue Secure

Philips Hue Secure propose désormais des fonctionnalités avancées pour renforcer la sécurité à domicile. La détection sonore des alarmes de fumée permet d'envoyer des alertes instantanées en cas d'urgence, tout en activant automatiquement l'éclairage de navigation.



Les utilisateurs bénéficient également de widgets iOS et de commandes vocales, offrant un accès direct aux flux vidéo en direct des caméras et la possibilité de programmer les paramètres du système à travers des appareils compatibles.



De plus, la compatibilité est étendue pour diffuser les flux des caméras sur des appareils comme Amazon Alexa et Google Nest Hub. Un nouveau câble USB-C de 3 mètres est également disponible, offrant une flexibilité accrue pour le placement des caméras.

LG nouveau partenaire

L’application Philips Hue Sync TV est à présent disponible pour les téléviseurs LG équipés de webOS24+, permettant une synchronisation dynamique de l’éclairage avec tous les contenus, des applications de streaming aux consoles de jeux.



Cette application prend en charge des formats tels que Dolby Vision et la résolution 8K, offrant une expérience lumineuse immersive inégalée. Comme chez Samsung, elle sera payante (130 €). Disponible dans les semaines à venir.