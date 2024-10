L’app Philips Hue propose enfin des widgets sur iOS

La mise à jour 5.14 de l’application Philips Hue ajoute la prise en charge des widgets, enfin !



Les widgets Hue peuvent être ajoutés à l'écran d'accueil, à l'écran de verrouillage ou à la vue Aujourd'hui, et peuvent être utilisés pour contrôler des lumières et d'autres accessoires de la marque. Il était temps.

Les widgets de l’app Philips Hue

Les widgets disponibles sont très variés et flexibles. Alors qu’ils existent en trois tailles, le plus grand widget intègre huit actions ou scènes. Les widgets peuvent regrouper les commandes d'un pont Hue ou bien des lumières situées dans des pièces spécifiques. En clair, vous pouvez configurer un widget pour chacune de vos pièces si vous le souhaitez.



Chacune des actions à déclencher peut être personnalisée, et vous pouvez choisir une scène à partir de l'application Hue ou choisir d'allumer ou d'éteindre les lumières dans certaines pièces. En revanche, il n'est pas possible d'atténuer les lumières, ni d'activer des automatismes, mais certaines de ces actions peuvent être effectuées en créant des scènes. L'ajout d'un widget était demandé par les utilisateurs depuis iOS 14.



La gamme Hue est très populaire, notamment les ampoules connectées qui changent de couleurs selon vos envies (et même avec la musique si besoin). Elles sont en promotion sur Amazon en ce moment. La marque a récemment ajouté le support de Matter, en plus de HomeKit et compagnie.

Comment installer les widgets de Philips Hue

Woo-hoo, nous avons des widgets ! Contrôlez vos lumières depuis votre écran d'accueil, votre écran de verrouillage ou l'affichage Aujourd'hui.

Il vous suffit d'appuyer et de maintenir le doigt sur l’écran verrouillé ou l’écran d’accueil pour entrer en mode édition. Ensuite, nous n’avez plus qu’à appuyer sur l'icône plus (+) et de rechercher "Hue".

Les autres nouveautés

Outre les widgets, les interrupteurs Friends of Hue sont devenus plus intelligents avec la version 5.14 : vous pouvez maintenant utiliser la lumière basée sur la durée, le mode cycle de scène, la scène de lumière naturelle, et plus encore.



Enfin, dernier changement avec l'édition simplifiée d'une scène. Au lieu d'appuyer sur l'icône du crayon pour modifier, vous pouvez maintenant simplement ajuster n'importe quelle lumière de la pièce ou de la zone, puis modifier l'ensemble de la scène dans laquelle elle est active. Appuyez sur Enregistrer en haut à gauche pour créer une nouvelle scène ou sauvegarder les modifications dans votre scène d'origine.

Télécharger l'app gratuite Philips Hue

