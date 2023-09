Philips Hue lance la mise à jour Matter

À partir d'aujourd'hui, tous les clients qui utilisent un pont de connexion Philips Hue Bridge peuvent télécharger la dernière mise à jour qui ajoute le support de la norme Matter. De quoi contrôler des ampoules d'autres marques si toutes les conditions sont remplies.

Philips Hue x Matter

Tous les clients équipés de luminaires Philips Hue et d'un pont de connexion Philips Hue Bridge peuvent désormais télécharger la nouvelle mise à jour qui prend en charge Matter. Une mise à jour qui devait initialement être déployée au premier trimestre 2023.

Matter est un protocole de connectivité, lancé en novembre 2022, qui permet à des accessoires connectés de différentes entreprises de communiquer entre eux et de ne faire qu'un. Ainsi, un accessoire compatible Matter peut se contrôler simultanément sur un smartphone Android, un iPhone et sur les différentes plateformes de maison connecté comme Maison d'Apple, Google Home ou encore Amazon Alexa.



Les personnes qui utilisent des lumières externes avec la norme Matter pourront, une fois la mise à jour effectuée, configurer et contrôler ces accessoires via le pont de connexion Philips Hue Bridge. Attention, un routeur de frontière Matter est également nécessaire pour la réussite de l'opération. Du côté d'Apple, les routeurs de frontière Matter sont l'Apple TV, le HomePod et le HomePod mini.



